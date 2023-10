La cementera queda como ocupante en precario del muelle de El Pajar

Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) queda a partir de ahora como ocupante en precario del muelle de Santa Águeda, en El Pajar (San Bartolomé de Tirajana). Así lo informó este jueves al consejo de administración de Puertos Canarios su presidente, Pablo Rodríguez, que es también consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. El expediente de Ceisa de solicitud de nueva concesión ha quedado en suspenso al estar judicializado, pendiente de que los tribunales se pronuncien respecto a dos contenciosos.

Manuel Ortega, director gerente del organismo regional, explicó tras la sesión que el consejo no adoptó ninguna resolución ejecutoria sobre Ceisa y sus derechos o no sobre el muelle, sino que el asunto se trató como una dación de cuentas del presidente, por lo que no cabe recurso ni dar pie de audiencia a Ceisa. La situación en la que ahora queda el expediente, en suspenso, es la que corresponde cuando hay procesos judiciales que pueden afectar a su definitiva resolución.

Hay dos contenciosos pendientes. Uno presentado por la propia Ceisa, que lo interpuso porque entiende que la concesión, que caducaba en octubre de 2022, debió renovarse de facto en su día por silencio administrativo. Y un segundo, por parte del grupo Cordial Canarias Hotels & Resorts SL y la patronal turística, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), que se opone a la resolución de Puertos Canarios que en 2022 amparó la posible nueva concesión a Ceisa en su vinculación con un permiso de extracción minera renovado por el Gobierno canario hasta 2046. Además, este recurso rechazaba también que un director gerente tuviera competencias para mantener el uso exclusivo y excluyente del muelle a Ceisa durante la tramitación del expediente.

Un momento del Consejo de Puertos Canarios celebrado este jueves. C7

Ortega aclara que hasta que no se pronuncien los tribunales respecto a estos recursos, el Gobierno de Canarias no podrá tomar ninguna decisión, pero el expediente queda en suspenso, y con ello, su tramitación. Estaba solo pendiente de una resolución definitiva, estimatoria o no de la solicitud de la concesión, pero ahora todo queda paralizado.

Dado que Ceisa ya no tiene título habilitante sobre el puerto, se reduce su capacidad de acción y de decisión sobre el muelle. De alguna manera, la pelota pasa ahora al tejado de la administración de justicia y la decisión definitiva sobre el futuro de Santa Águeda se retrasa unos meses más. En todo caso, Ortega está convencido de que los tribunales no tardarán en pronunciarse dado que están en juego instalaciones de elevado interés público como son, en este caso, las portuarias.

Lo que se discute de fondo es el uso de la instalación, que Ceisa defiende que siga siendo industrial, frente a las tesis del nuevo Gobierno regional, y también de la patronal turística, que apuestan por darle el uso deportivo y turístico que para este muelle viene recogido en el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, en vigor desde diciembre de 2022.

Renovación de puertos deportivos

En la misma sesión Rodríguez dio cuenta de la renovación de las concesiones a los puertos deportivos de Pasito Blanco, en San Bartolomé de Tirajana, y Puerto Rico, en Mogán, por el valor estratégico de estas instalaciones.

La decisión de admitir la prórroga está relacionada con el interés público y la capacidad de ambos de generar empleo y crecimiento económico en beneficio de la sociedad canaria, según informó Puertos Canarios en un comunicado.

En este sentido, la renovación lleva implícita la realización de inversiones por parte del concesionario para mejorar la productividad; la eficiencia energética; la sostenibilidad ambiental y la sensibilización para la preservación y mejora del medio ambiente, así como la introducción de nuevas tecnologías, entre las que figura la digitalización de las infraestructuras.

Imagen de archivo del puerto deportivo de Pasito Blanco. C7

En este sentido, Rodríguez explicó también que esta resolución permitirá llevar a cabo mejoras en ambos puertos, siempre avanzando hacia nuevos procesos que incrementen la competitividad y aseguren oportunidades para la población local, teniendo en cuenta las singularidades del litoral de Canarias.

«La renovación de la concesión, que lleva aparejada la mejora de las instalaciones, permitirá que estos puertos deportivos puedan modernizarse y adaptarse a las nuevas exigencias del sector, con vistas al futuro y de cara a reforzar la competitividad y el atractivo de estos enclaves», indicó al respecto Rodríguez.