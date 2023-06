«Celebrar un Pride es más necesario que nunca»

Tras el maquillaje y las plataformas de Drag Kiowa, una de las drags más queridas y reconocidas de Gran Canaria, se esconde Alberto Ojeda, galdense de 42 años, maquillador profesional y auxiliar administrativo que ha sabido triunfar pasito a pasito, «desde mi Gáldar querida, donde lo tengo todo.»

Precisamente su tierra lo convierte este viernes 16 de junio en pregonero del Gáldar Pride 2023, un honor que aún le cuesta asimilar, entre el orgullo, la emoción y la enorme responsabilidad que conlleva.

-¿Quién es Kiowa y quién es Alberto?

El personaje de la Kiowa es una diosa empoderada muy echada para adelante, sin timidez ni miedo, ella puede con todo y es muy independiente, es todo lo contrario a Alberto Ojeda, más reservado y tímido. Soy sociable y empático, pero más reservado, mientras que la Kiowa es pícara, es sexy, sabe estar, es más completa.

-Pero son la misma persona… ¿cómo puede ser siendo tan diferentes?

Ese es el poder del personaje, lo que no puede Alberto lo puede Kiowa. De hecho, me ha ayudado mucho en muchas ocasiones. En una entrevista de trabajo, por ejemplo, pienso, ¿qué haría la Kiowa? Y así hago. Ella me da ese poder y muchas veces me ha ayudado a nutrirme de ese personaje.

-Te llega este momento de ser pregonero en Gáldar en un momento muy dulce, justo después de haber sido nombrado Drag Queen de Gáldar en los Carnavales de 2023.

En 2022 conseguí estar en el podio de honor en Las Palmas de Gran Canaria junto a otro galdense, Drag Vulkano. Y antes de eso lo había ganado todo: el Carnaval Internacional de Maspalomas, Telde, Moya, el Pilar…pero me quedaba mi pueblo. Me lo han preguntado mucho desde entonces, ¿en serio después de recorrer tantos escenarios ha sido tan importante para ti ganar en Gáldar? Y así es. Para mí ha sido el escenario mayor, la guinda de mi carrera, ganar en mi pueblo, ver a mi gente de pie durante la actuación, recibir tanto cariño y poder verlo, es el más grande de todos los orgullos. Además, sonaba el himno del carnaval de Gáldar cantado por Paula Ojeda, por mi sobrina. Era como si se hubieran alineado los planetas.

-¿Y qué significa ser pregonero del Pride Gáldar?

¡Es que desde que me lo comunicaron no dejaba de emocionarme, hasta ensayando se me saltaban las lágrimas! Ser el pregonero del Pride en mi tierra es algo muy grande, algo muy importante. Cuando me lo pidieron pedí tiempo para pensármelo, y me decían, esto es sí o no, Alberto. ¡Y fue la Kiowa la que dijo que sí! Es algo muy grande y toda una responsabilidad.

-¿Cuál es el mensaje de tu pregón? ¿Cómo lo resumirías?

Mi pregón destaca la necesidad de reivindicar la importancia de estas fiestas, los valores que se han perdido, concienciar, poner cara, visibilizar. Decir basta ya, porque tenemos que ser empáticos, una palabra tan grande y tan necesaria. Yo me pongo el primero de la fila para ayudar con mis vivencias, porque mi vida no ha sido fácil. Al principio, de niño, sobre todo, pasé por situaciones delicadas. Pero lo más grande que tuve, mi fortaleza siempre fue mi familia, ese siempre debe ser el refugio de una persona.

-¿Has sufrido discriminación por tu condición sexual?

Los niños pueden ser muy crueles y yo ya apuntaba maneras. Ya sabes, los típicos insultos. Yo me refugiaba mucho con las niñas, me identificaba con ellas. ¡Claro, es algo natural! Y eso es lo que la gente todavía no entiende, que cuando somos así no lo hacemos para incomodar a alguien, nacemos así, no nos hacemos. Y lo hacemos con naturalidad. Y a veces por educación nos cohibimos y tratamos de ocultarnos para no molestar y eso no puede ser. Si tu vas de la mano con tu pareja paseando por una avenida, por qué yo no lo puedo hacer sin recibir insultos o malas caras. Queda mucha lucha, queda mucho por hacer, todavía siguen insultando e incluso matando.

-Y sin embargo hay quien dice que celebrar el Orgullo ya no es necesario.

Todo lo contrario, es muy necesario, de hecho, yo te diría que incluso porque estamos yendo un pelín para atrás.

-¿Cómo ha terminado Gáldar, un municipio de zona rural y 24.000 habitantes, siendo sede de un Pride? ¿Qué tiene Gáldar?

Gáldar es un pueblo de gente muy generosa, muy empática, muy buena, acogemos a todo el mundo con los brazos abiertos, lo hemos vivido así desde pequeños. Ese «qué pasó, estás bien, necesitas algo» … tenemos un déjame entrar muy bueno. Somos muy tolerantes. Yo me siento muy querido en mi pueblo.

-¿Qué te parece esta edición en la que la fiesta convive con la cultura, la escultura, la danza, el teatro, la literatura…?

Es una edición que te hace tener conciencia. Los que se oponen, de fuera sólo ven la fiesta, pero deberían venir y escuchar, ser empáticos, es tan necesario… cambiaría toda la historia. Es importante concienciar, educar a los niños. Te lo voy a resumir: a mí esta edición me parece una fantasía, es maravilloso que podamos tener una segunda edición tan completa, no le falta nada.

-¿Cómo invitarías a todo el mundo a que asistiera al Gáldar Pride 2023?

Les diría que tenemos un Pride cargado de emoción, de orgullo, de libertad y respeto, de amarse, de quererse, de encontrarse. Es el momento de reunirnos entre todos, la unión hace la fuerza, debemos tirar para adelante todos unidos y ya que viene esta celebración tan importante les invito a que vengan y no se pierdan detalle, es el momento. Quiero decirlo muy claro a todos los que nos lean y nos escuchen: Les esperamos con las manos abiertas, Gáldar es así.