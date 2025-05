Ceisa tendrá seis meses para dejar el puerto de Santa Águeda

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Jueves, 29 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Seis meses. Ese es el plazo que le dará Puertos Canarios a Cementos Especiales de las Islas SA (Ceisa) para dejar libre el puerto de Santa Águeda, en San Bartolomé de Tirajana, donde lleva operando desde 1957, para el que solicitó una prórroga de la concesión hasta 2046, pero que le fue denegada en 2024. La consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, de la que depende el organismo que gestiona este y otros puertos de las islas, explica que serán los técnicos regionales los que diseñarán el plan de desmantelamiento de las instalaciones sobre el muelle y que, una vez se le notifique a la compañía, se le darán seis meses para ejecutarlo.

Para que eso sea posible, esos técnicos tendrán que visitar antes el puerto, determinar qué instalaciones hay y cómo habrán de ser desarmadas. Eso fue lo que estaba previsto que hicieran este miércoles, pero no acudieron. Puertos Canarios se excusó en que Ceisa no les autorizó a cruzar por el interior de la industria porque el acceso actual al puerto obliga a atravesar la cementera, pero desde la empresa asegura que se limitaron a solicitarles que, con carácter previo, les informaran con detalle del objetivo de la visita y de cómo se procederá para hacer efectiva la resolución con la que se les denegó la concesión en diciembre de 2024. Aseguran que no tuvieron éxito. Lo pidieron por escrito hasta en tres ocasiones y que, sin embargo, no hubo respuesta.

El caso es que, por si se presentaban, los trabajadores de la cementera les habían preparado un recibimiento. Querían hacerles ver que no se van a rendir fácilmente ante la decisión de Puertos Canarios de no prorrogarle a esta empresa la concesión del uso industrial del puerto. Este miércoles se movilizaron junto a vecinos, proveedores y contratas de servicios para plantar resistencia pacífica a la visita anunciada mediante pitos, lemas y pancartas.

Fuentes de la cementera precisan que fue Puertos Canarios quien fijó la cita para este 28 de mayo y que, por la poca información que se les dio, tenía como cometido el inicio del proceso para la reversión de la concesión y, con ello, el desmantelamiento de las instalaciones del muelle. Desde diciembre de 2024 en que se les denegó la concesión no habían recibido ninguna otra comunicación.

Comoquiera que desde Puertos Canarios alegan que Ceisa les negó el acceso por tierra a las instalaciones portuarias, anuncian que retomarán la visita en próximos días, pero por vía marítima.

«Supuestamente venían a iniciar el proceso para quitarnos el puerto y nosotros estamos aquí para hacerles ver que estamos en contra; este es el recibimiento que van a tener cada vez que vengan», explicó Diego Urda, presidente del comité de empresa. «No estamos dispuestos a que eso pase, ni que no se nos escuche, solo priman los intereses económicos y turísticos», se quejó. No le parece de recibo que Puertos «haga y deshaga y ni siquiera informe» del procedimiento de reversión de la concesión.

Mientras tanto, hay un pronunciamiento judicial pendiente. El contencioso que interpuso la cementera contra la primera decisión del Ejecutivo de no prorrogarle la concesión por silencio administrativo ha quedado visto para sentencia por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria.