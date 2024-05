El CEIP Elvira Vaquero de Valsequillo alza la voz en Europa

El CEIP Elvira Vaquero de Valsequillo vivió este viernes una jornada muy especial. El comedor del centro se transformó para acoger el resultado de Schoolvision 2024, en la que los alumnos esperaban con nervios el resultado de la votación. Durante el transcurso de esta semana eurovisiva -este sábado se celebrará en la ciudad sueca de Malmoe el Festival de Eurovisión-, el día previo está marcado por Schoolvision, un proyecto que arrancó en 2009 bajo una filosofía de unión y diversión a través de la música.

El CEIP Elvira Vaquero (Gran Canaria) representa a España desde sus inicios. Cada centro tiene que enviar un videoclip con el tema elegido y este año la canción ha sido 'Celebra la vida' de Axel. Laura Martel, profesora de música, timplista profesional y coordinadora de este proyecto en el centro, destacaba que la canción «lanza un mensaje de optimismo, alegría, igualdad y libertad».

El comedor fue una fiesta desde primera hora de la mañana. Los alumnos acudieron al colegio con una sonrisa, ya que iban a ser protagonistas un año más de un proyecto que sitúa a Valsequillo de Gran Canaria en Europa. Portando banderas canarias y españolas, la comunidad educativa del CEIP Elvira Vaquero disfrutó al máximo de la experiencia. A través de una pantalla gigante, y en videoconferencia, todos los colegios europeos participantes estaban conectados para proceder a la votación, ya que previamente todos habían presentado el videoclip elegido.

No fue fácil frenar la euforia de los niños y cada vez que escuchaban que un país votaba a España, es decir, al CEIP Elvira Vaquero de Valsequillo la algarabía fue máxima. Francisco Atta, alcalde de Valsequillo, y Olaia Morán, consejera de Educación del Cabildo de Gran Canaria, estuvieron presentes en un acto entrañable y que ensalza los valores de la comunidad educativa europea.

Desde diciembre, un grupo de unos 35 alumnos de 1º a 6º de Primaria iniciaron la preparación para este Schoolvision 2024. Un año más, el CEIP Elvira Vaquero aprovecha esta plataforma europea para exportar imágenes de Valsequillo. Los pequeños interpretaron el tema 'Celebra la vida' con imágenes en el barranco de San Miguel, el casco de Valsequillo, campo de fútbol e instalaciones del centro.

Como está sucediendo en las últimas ediciones del Festival de Eurovisión, ya esto también se está viendo en Schoolvision. El triunfo en las últimas ediciones ha sido para el First City Gymnasia de la ciudad ucraniana de Cherkasy, y este año 2024 la victoria se la ha llevado el colegio Ramat Hasharon de Israel.

Israel ganó Schoolvision 2024, completando el podio el colegio Flataskoli de Islandia y el centro educativo International Talent Academy de Uzbekistán. Eslovenia, Ucrania, Italia, Austria, Noruega, Turquía y Polonia completaron el top 10.

El CEIP Elvira Vaquero no pudo entrar en el top 10, pero todos valoraron el esfuerzo realizado durante estos meses y la experiencia inolvidable que viven los alumnos. Se da la curiosa circunstancia que el centro que más votos le dio al colegio de Valsequillo, con un total de 8, fue el de Israel. El CEIP Elvira Vaquero ganó Schoolvision en el año 2017, pero tanto la directora del centro, María Dolores González, como todos los componentes de la comunidad educativa del colegio recalcaban que lo realmente «importante es trasladar valores a los niños a través de la música».

Francisco Atta, alcalde de Valsequillo, resalta que «este proyecto educativo, compartido por niños de toda Europa, supone una enorme promoción para el municipio de Valsequillo. Ver cómo los pequeños han vivido esta experiencia es lo que lo realza». Sobre el resultado de las votaciones, el alcalde de Valsequillo se mostró sorprendido por el triunfo de Israel, apostillando que «a lo mejor la visión de Israel no es la misma en todos los países de Europa como se ha demostrado con este resultado». Quien vivió por primera vez Schoolvision en primera persona fue la consejera Olaia Morán, que quedó «encantada con la experiencia. No conocía el proyecto y que un colegio de Gran Canaria represente a España, y aporte su granito de arena a los valores educativos, con la música como hilo conductor, me parece fantástico».

'The sun will shine', tema elegido por el colegio de Israel, ha sido el ganador 2024 de Schoolvision. Valsequillo sigue fiel a este proyecto y tras la emoción vivida ayer ya piensa en la edición 2025. La aventura del CEIP Elvira Vaquero en Schoolvision comenzó en el curso 2011-2012 cuando la entonces profesora de inglés, Rosa Delia del Pino, conoció la iniciativa a través de 'eTwinning', una plataforma europea donde todos los centros educativos que se delimitan dentro de este territorio se conectan para realizar diferentes programas de este estilo. En este caso, la docente de la lengua extranjera se interesó para que el centro valsequillero participase en Schoolvision. La exdirectora Elvira Vaquero, quien ahora da nombre a este colegio desde 2019 tras fallecer a finales de 2018, le dio el visto bueno y se informaron para incluirse. Para ello tuvieron que solicitar un permiso para asegurarse de ser el único colegio español inscrito. Desde entonces siguen fieles a la cita.