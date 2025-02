Hasta el 94% de las casas de San Felipe sufren daños por el oleaje

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canria Sábado, 15 de febrero 2025, 23:02 Comenta Compartir

Casi el 93,9% de los vecinos de San Felipe, en el municipio de Santa María de Guía, encuestados por el proyecto Life COSTAdapta que impulsa la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria para reducir la vulnerabilidad de este barrio del litoral de Guía al aumento del nivel del mar ha visto su inmueble afectado en los últimos años por fenómenos costeros asociados al oleaje y al viento.

Los daños fueron provocados, sobre todo, por el salitre (23,7%), la pérdida de callao en la cimentación de las casas (22,7%) y salpicaduras y entradas de agua de mar (20,6%), afectando a distintos elementos del edificio (17,5%) y de la fachada exterior (15,5%).

El 97% de los vecinos que participaron en los talleres de COSTAdapta para conocer sus impresiones sobre qué hacer para evitar estos efectos declararon que hacen anualmente algún tipo de reparación debido a estos daños con gastos muy significativos: entre 1.000 y 5.000 euros el 53,1% y más de 5.000 el 46,9%.

Estas reparaciones son más recurrentes en las zonas en contacto con el borde litoral, realizándose enfoscados y pinturas exteriores (27,8%), reparación de pavimentos y de grietas en muros exteriores (27,8%) y en otros elementos como carpinterías (24,4%). Las reparaciones en pretiles de muros, sobre todo los situados en la fachada norte hacia el mar, los vallados de cierre de parcela y las reparaciones de diversas instalaciones suponen el 20% del cómputo global.

Ampliar Imagen de archivo de destrozos en la avenida marítima de San Felipe causados por el mar. C7

Sólo el 3% declara que no hace ninguna reparación, mientras que el 66,7% tiene que hacerlas una vez al año, el 12,1% dos veces y el 9,1% más de tres veces.

De hecho, un porcentaje elevado de vecinos (60,6%) solicitó licencia de obras en los últimos años para este tipo de reparaciones y el 39,4% que no lo hizo reconoció que no la pidió debido a la urgencia de la obra.

Intensidad del oleaje

El 84,8% de los encuestados percibe un aumento en la intensidad del oleaje en la última década. Para la mayoría el incremento es muy significativo (42,4%) y extraordinario (12,1%). Solo un 15,2% no percibe variaciones notables. El 84,9% opina que los daños han aumentado. La mayoría los considera severos (36,4%) y significativos (45,5%). El 12,1% no los observa y el 3% no los ve significativos.

Sobre la ocurrencia de los temporales, el 81,8% percibe cambios en la época en la que suceden, De ellos el 18,2% cree que estos cambios no siguen en absoluto las pautas anteriores, el 24,2% nota cambios significativos con épocas anteriores, el 27,3% considera que las pautas son iguales, pero ha habido un incremento en otras épocas y el 12,1% cree que son muy leves. El 18,2% restante opina que no los ha habido.

En definitiva, concluye el diagnóstico de Life COSTAdapta, las personas que residen en San Felipe perciben, de forma mayoritaria (>80%), que la subida del nivel del mar y los temporales marítimos extremos han aumentado en intensidad con respecto al oleaje, ha aumentado la frecuencia de los temporales extremos y se han incrementado los daños asociados a estos fenómenos.

Ampliar El proyecto en ciernes para San Felipe tiene en cuenta las olas para la práctica del surf. C7

También de forma mayoritaria detectan que estos eventos siguen pautas más irregulares que en épocas anteriores, lo que dificulta la preparación ante ellos.

En cuanto a las estrategias de intervención para el litoral de San Felipe, la mayoría (81 %) considera prioritario evitar los daños materiales en los edificios e infraestructuras para la protección de las personas. La segunda prioridad sería la regeneración medioambiental del área.