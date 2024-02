Los carroceros denuncian «negligencia» y pérdidas por la cabalgata de Maspalomas

Tirados, con pérdidas económicas cuantiosas y, lo que es peor, con una imagen dañada. Así se han visto los carroceros que finalmente se han quedado fuera de la cabalgata del carnaval internacional de Maspalomas, que se celebrará del 7 al 17 de marzo. El área de Seguridad ha decidido este año acotar la afluencia y ha limitado la participación a 100 carrozas, por lo que, según calculan fuentes del sector, una veintena no ha logrado entrar en el cupo, que ya está lleno y cerrado.

Dos de los afectados, que prefieren no revelar su identidad, subrayan que esta decisión, solo en el caso que les atañe, ha acabado perjudicando también a 750 personas, que son las que tenían previsto participar montados en sus carrozas en la cabalgata. Uno de ellos iba a sacar cinco, tres de un piso y dos de dos, con capacidad para 570 personas, y el otro, dos planchas para unas 180.

PROBLEMA Y SOLUCIONES Desbordados en 2023. A la última cabalgata fueron 385.000 personas. Según Seguridad, fueron tantas carrozas que a la 01.30 aún seguían desfilando y obligaron a los efectivos policiales a dividirse en tres frentes: el circuito oficial, la zona de fiesta final, en la Avenida Turoperador Tui, y el centro comercial Yumbo.

Adelantar la salida Los afectados proponen adelantar una hora la salida para que el coso acabe antes y que las carrozas que estén fuera del cupo de las 100 no puedan pararse en Tui.

Aunque el dato no es preciso, los carroceros calculan que el volumen de damnificados puede superar los 2.500 si se estima una media de 130 personas por cada carroza y son 20 las que finalmente no logran formar parte del coso. El coste de las entradas puede rondar entre los 80 y los 90 euros. Algunos ya cobraron el dinero por adelantado, por lo que, si nada cambia, tendrán que devolverlo.

«Llevo 11 años sacando carrozas y nunca me había pasado»

«Hay clientes que vienen de fuera y que ya se pagaron los billetes de avión y luego hay otros que han reservado hoteles y alquilado apartamentos», advierte uno de los promotores, que denuncia el perjuicio económico producido y el daño a la imagen de su marca. «Llevo 11 años sacando carrozas al carnaval y nunca me había pasado algo igual».

Su malestar gana enteros porque atribuye buena parte de lo sucedido a una «negligencia» del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que es el organizador de los carnavales, dedicados este año a los recuerdos de la televisión. «Las bases para participar las hicieron públicas el mismo día en que se abrió el plazo para la inscripción, y eso no lo han hecho con ningún otro de los actos, como las galas», apunta.

Este carrocero explica que lo normal es que se publiquen primero las bases para que los interesados conozcan antes qué requisitos se les exigen y preparar la documentación para entonces estar listos para cuando se abra el plazo para la inscripción. «Aquí no dejaron un tiempo prudencial, que es lo habitual», pese a lo cual, advierte, el cupo se llenó muy rápido, lo que, aunque no lo dice expresamente, le lleva a pensar que pudo haber carroceros que manejaron información privilegiada frente al resto.

Poner una carroza en una cabalgata cuesta 3.000 euros

El otro afectado alquila sus dos planchas a dos emprendedores, que son los que ahora se han quedado tirados y hasta con bebida y comida comprada, pero aclara que una carroza gasta todo el año. «Esos vehículos hay que mantenerlos y tienen que pasar por estrictos controles de seguridad, eso nos exige un coste».

El que quería sacar cinco calcula que solo sacar una carroza en una cabalgata les sale por 3.000 euros, porque hay que alquilar las cabezas tractoras (mínimo 500 euros), pagar al chófer, al dj, a las cuatro o cinco personas que van junto a las ruedas para evitar que el público se acerque a ellas y, en el caso de Maspalomas, a los vigilantes de seguridad. «Solo cambiar una rueda te vale unos 500 euros».

En todo caso, aún no dan la batalla por perdida y han pedido que les reciba el alcalde. No se sientan tratados justamente. «No pueden olvidar que somos nosotros, los carroceros, los que les montamos el mayor evento festivo de Canarias, no hay ningún otro que junte a tanta gente».

