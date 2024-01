Carrizal saldrá en caravana para pedir el cable por el barranco

Gaumet Florido Ingenio Miércoles, 24 de enero 2024, 22:48 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La plataforma Justicia Social Carrizal acordó la noche de este miércoles en asamblea montar para dentro de siete días una caravana de coches por las calles del pueblo en protesta contra las administraciones públicas que aún no han logrado garantizarles que el trazado del cable de alta tensión que Red Eléctrica de España desplegará por Ingenio no pase finalmente por zona urbana de Carrizal, como está contemplado en el proyecto, sino por una orilla del barranco de Guayadeque.

El presidente de la plataforma, Francisco Suárez, explicó que tienen permiso para una hora, entre las 18.00 y las 19.00 horas del 31 de enero, y que el recorrido será circular. Partirá de la zona del Lidl, discurrirá por la Avenida de Carlos V, llegará hasta el casco histórico de Carrizal y volverá por la calle Alemania al punto de partida. Suárez animó a los asistentes a participar y a movilizar a sus vecinos. «Tenemos que hacer ruido para que nos hagan caso». La idea es extender esta protesta próximamente ante el Gobierno canario y el Cabildo. Rayco Padilla, edil de Urbanismo, acudió a la reunión, que duró dos horas, y les garantizó que se tramita la fórmula jurídica para que el Ayuntamiento sufrague el abogado que elija la plataforma y que necesitan para explorar posibles vías judiciales. Minerva Artiles, edil de Agrupa Sureste, se preguntó por qué no acudió el alcalde a informar de las frustradas negociaciones con los dueños del suelo del barranco por el que podría pasar el cable. Y Lucrecio Suárez, edil de CC, aseguró que su partido negocia a otros niveles para modificar el proyecto.