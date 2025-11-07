Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Carretera cortada en Teror Arcadio Suárez
Tráfico Gran Canaria

Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy viernes 7 de noviembre

TRÁFICO ·

Consulta todas las vías afectadas en Gran Canaria este viernes

CANARIAS7

CANARIAS7

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:10

Comenta

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que exigen la atención de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser choques, mal tiempo (especialmente en zonas de cumbre o costa), y la celebración de actos públicos que implican restricciones de tráfico.

Es importante revisar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con afectación al tráfico hoy, 7 de noviembre, en Gran Canaria.

GC-65 KM 8+00 - Tunte/Santa Lucía - Santa Lucía de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Limpieza de cunetas

- Fecha inicio: 7 de noviembre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

GC-500 KM 25+00 al 25+500 - Pasito Blanco/El Pajar - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Rasanteo de cuneta

- Fecha inicio: 7 de noviembre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

GC-500 KM 35+00 al 36+00 - Puerto Rico/Tauro - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Limpieza de cunetas

- Fecha inicio: 7 de noviembre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

X edición Carrera Paralelo28

- Aviso: Cierre del tráfico

- Descripción: X Edición Carrera Paralelo28

- Fecha inicio: Del 7 al 9 de noviembre

