Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy viernes 7 de noviembre
Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:10
La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que exigen la atención de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser choques, mal tiempo (especialmente en zonas de cumbre o costa), y la celebración de actos públicos que implican restricciones de tráfico.
Es importante revisar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con afectación al tráfico hoy, 7 de noviembre, en Gran Canaria.
GC-65 KM 8+00 - Tunte/Santa Lucía - Santa Lucía de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Limpieza de cunetas
- Fecha inicio: 7 de noviembre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC-500 KM 25+00 al 25+500 - Pasito Blanco/El Pajar - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Rasanteo de cuneta
- Fecha inicio: 7 de noviembre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC-500 KM 35+00 al 36+00 - Puerto Rico/Tauro - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Limpieza de cunetas
- Fecha inicio: 7 de noviembre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
X edición Carrera Paralelo28
❌Cierre del tráfico❌
X Edición Carrera Paralelo28
🗓️Del 7 al 9 de noviembre
Del 7 al 9 de noviembre
- Aviso: Cierre del tráfico
- Descripción: X Edición Carrera Paralelo28
- Fecha inicio: Del 7 al 9 de noviembre