Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy viernes 17 de octubre

Consulta todas las afectaciones al tráfico en Gran Canaria este viernes

Atasco provocado en la GC-1 tras un accidente múltiple de cinco vehículos.

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:17 Comenta Compartir

Las vías de Gran Canaria en ocasiones se ven afectadas por obras en la carretera que solicitan vigilancia de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser choques, mal tiempo (especialmente en altas pendientes o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.

Es importante consultar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con afectación al tráfico hoy, 17 de octubre, en Gran Canaria.

GC- 330 1+000 al 4+200

- Aviso: Cierre total

- Descripción: Rallysprint Ciudad de Arucas

- Fecha inicio: 17 octubre de 18:30 a 23:59 h.

- Fecha fin: 18 octubre de 7:30 a 13:00 y de 13:30 a 17:00h

❌Cierre total ❌

Rallysprint Ciudad de Arucas



🛣️GC- 330 1+000 al 4+200



⏰ 17 octubre de 18:30 a 23:59 h.

⏰ 18 octubre de 7:30 a 13:00 y de 13:30 a 17:00h.#CarreterasGC @guaguasglobal @FET_CANARIAS pic.twitter.com/jpIrcaWpyk — CarreterasCabGC (@carreterasCabGC) October 17, 2025

GC- 604 KM 26+000 al 28+000

- Aviso: Cortes de tráfico intermitentes

- Descripción: Reportaje fotográfico de moda

- Fecha inicio: 17 de octubre

- Hora inicio: 7:00h

- Hora fin: 20:00h

GC- 330 1+000 al 4+200

- Aviso: Cierre total

- Descripción: Rallysprint Ciudad de Arucas

- Fecha inicio: 17 octubre de 18:30 a 23:59 h.

- Fecha fin: 18 octubre de 7:30 a 13:00 y de 13:30 a 17:00h

GC 130 KM 2+000 al 4+000, Pico de Las Nieves/Caldera de Los Marteles, San Mateo

- Aviso: Cortes de tráfico intermitentes

- Descripción: Rodaje Gummy

- Fecha inicio: 17 de octubre durante todo el día