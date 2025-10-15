Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy miércoles 15 de octubre

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Atasco en Gran Canaria C7
Tráfico Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:08

Las vías de Gran Canaria en ocasiones se ven afectadas por limitaciones viales que requieren precaución de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: trabajos de conservación de la vía, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser choques, mal tiempo (especialmente en altas pendientes o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.

Es importante consultar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para conocer los cortes, desvíos y horarios de afectación. A continuación, puedes obtener información de los cortes de carreteras o con restricciones de tráfico hoy, 15 de octubre, en Gran Canaria.

GC-65 KM 6+800 - Santa Lucía de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Reparar murete

- Fecha inicio: 15 de octubre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

GC-130 KM 9+880 ambos sentidos - Cazadores - Telde

- Aviso: Precaución

- Descripción: Reparación de barrera

- Fecha inicio: 15 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

