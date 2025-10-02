Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy jueves 2 de octubre
Consulta todas las afectaciones al tráfico en Gran Canaria este jueves
Jueves, 2 de octubre 2025, 09:25
La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que exigen la atención de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los eventos imprevistos incluyen accidentes, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.
Es importante consultar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con restricciones de tráfico hoy, 2 de octubre, en Gran Canaria.
Limpieza de cunetas
🛣️GC-65 KM 0+700 al 4+500 - Tunte/Santa Lucía - San Bartolomé de Tirajana
🗓️2 de octubre
⏰07:30 a 15:00h.#CarreterasGC @guaguasglobal @FET_CANARIAS pic.twitter.com/G2EoBttkhY
GC-65 KM 0+700 al 4+500 - Tunte/Santa Lucía - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Limpieza de cunetas
- Fecha inicio: 2 de octubre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC-551 KM 6+200 - Era del Cardón - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Semáforos
- Descripción: Limpieza de cunetas y margen con retroexcavadora
- Fecha inicio: 2 de octubre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC 220 KM 12+600 ambos sentidos - Caideros - Gáldar
- Aviso: Precaución
- Descripción: Saneo de cañas en asfalto
- Fecha inicio: 2 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC 75 KM 18+00 al 16+00 ambos sentidos - Fontanales/Corvo - Moya
- Aviso: Precaución
- Descripción: Limpieza de cuneta y márgenes
- Fecha inicio: 2 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00