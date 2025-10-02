Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de un atasco en Las Palmas de Gran Canaria
Tráfico Gran Canaria

Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy jueves 2 de octubre

Consulta todas las afectaciones al tráfico en Gran Canaria este jueves

CANARIAS7

CANARIAS7

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:25

Comenta

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que exigen la atención de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los eventos imprevistos incluyen accidentes, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.

Es importante consultar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con restricciones de tráfico hoy, 2 de octubre, en Gran Canaria.

GC-65 KM 0+700 al 4+500 - Tunte/Santa Lucía - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Limpieza de cunetas

- Fecha inicio: 2 de octubre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

GC-551 KM 6+200 - Era del Cardón - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Semáforos

- Descripción: Limpieza de cunetas y margen con retroexcavadora

- Fecha inicio: 2 de octubre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

GC 220 KM 12+600 ambos sentidos - Caideros - Gáldar

- Aviso: Precaución

- Descripción: Saneo de cañas en asfalto

- Fecha inicio: 2 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC 75 KM 18+00 al 16+00 ambos sentidos - Fontanales/Corvo - Moya

- Aviso: Precaución

- Descripción: Limpieza de cuneta y márgenes

- Fecha inicio: 2 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00

