Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy miércoles 1 de octubre

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:12
Las vías de Gran Canaria en ocasiones se ven afectadaa por obras en la carretera que requieren precaución de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: trabajos de conservación de la vía, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los eventos imprevistos incluyen accidentes, mal tiempo (especialmente en altas pendientes o costa), y la celebración de actos públicos que implican restricciones de tráfico.
Es importante revisar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con afectación al tráfico hoy, 1 de octubre, en Gran Canaria.
GC-551 KM 2+600 al 9+900 - Era del Cardón - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Limpieza de calzada con barredora
- Fecha inicio: 1 de octubre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC-60 KM 38+00 - Tunte/Fataga - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Colocar barrera, paneles y señales
- Fecha inicio: 1 de octubre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
