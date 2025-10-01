Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un atasco. Juan Carlos Alonso
Tráfico Gran Canaria

Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy miércoles 1 de octubre

Consulta las afectaciones en las carreteras de Gran Canaria de este miércoles

CANARIAS7

CANARIAS7

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:12

Las vías de Gran Canaria en ocasiones se ven afectadaa por obras en la carretera que requieren precaución de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: trabajos de conservación de la vía, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los eventos imprevistos incluyen accidentes, mal tiempo (especialmente en altas pendientes o costa), y la celebración de actos públicos que implican restricciones de tráfico.

Es importante revisar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con afectación al tráfico hoy, 1 de octubre, en Gran Canaria.

GC-551 KM 2+600 al 9+900 - Era del Cardón - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Limpieza de calzada con barredora

- Fecha inicio: 1 de octubre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

GC-60 KM 38+00 - Tunte/Fataga - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Colocar barrera, paneles y señales

- Fecha inicio: 1 de octubre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en el mar a Layonel Ramírez tras intentar recuperar su moto náutica en San Bartolomé de Tirajana
  2. 2 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña
  3. 3 Indemnizan con 34.000 euros a una mujer inocente tras pasar más de dos años en la cárcel en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  5. 5 «Es posible que durante las obras del Gran Canaria la UD deba jugar en otro estadio»
  6. 6 El nuevo pabellón de Infecar, un hito arquitectónico y una referencia internacional para ferias y congresos
  7. 7 Trabajadores sin permiso de residencia ni contrato en el Centro de Pastoral de Las Palmas
  8. 8 Gustavo Suárez, policía local de Agaete: «Llevo más de un año sufriendo una caza de brujas»
  9. 9 Segunda quiebra en 24 horas: Braathens, con rutas a Suecia, cesa sus vuelos por falta de liquidez
  10. 10 Ciuca, con Peña y Reyes a la cabeza, se suma al proyecto de Primero Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy miércoles 1 de octubre

Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy miércoles 1 de octubre