La carretera de Guayadeque, con cortes temporales desde el lunes por obras de canalización Los trabajos implicarán restricciones de acceso durante la semana aunque se garantiza el tránsito vecinal controlado

CANARIAS7 Ingenio Viernes, 10 de octubre 2025, 18:21 Comenta Compartir

Con motivo de las obras de canalización de abastecimiento de agua en la zona de El Oronado, la carretera de Guayadeque permanecerá cerrada de manera temporal durante la próxima semana, a fin de poder ejecutar los trabajos de soterramiento necesarios.

El lunes 13 de octubre se producirá un corte de la vía de Guayadeque, tanto en el acceso desde Ingenio -a la altura de la rotonda del Cazador- como desde el barranco en dirección a la subida a Ingenio, ya que los trabajos de canalización se harán de forma transversal. Esta restricción será puntual, ya que la vía quedará nuevamente abierta esa misma tarde.

A partir del martes y hasta el viernes 17 de octubre, el cierre afectará al tramo comprendido entre la entrada de El Oronado y la zona próxima al pozo. En esos días se permitirá únicamente la circulación en sentido de bajada, desde Ingenio hacia Guayadeque, mientras que quedará prohibido subir desde Guayadeque al casco. Los trabajos se desarrollarán en horario de 7.00 a 19.00 horas, quedando la carretera habilitada fuera de este intervalo.

Se garantiza, además, que las personas residentes en El Oronado puedan entrar y salir de la zona siempre que lo necesiten, contando con personal de control que gestionará los accesos.

