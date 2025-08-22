La Carrera de Carretones de San Mateo se celebrará el 13 de septiembre La prueba se celebrará a partir de las 16.00 horas por las calles La Feria, Lourdes y Principal del casco antiguo

Imagen de archivo de una edición anterior de la Carrera de Carretones de San Mateo.

Jesús Quesada San Mateo Viernes, 22 de agosto 2025, 12:36

El Ayuntamiento de San Mateo ha publicado las bases reguladoras de la Carrera de Carretones 2025, una cita ineludible dentro del programa de las fiestas patronales del municipio.

La carrera se celebrará el sábado 13 de septiembre, a partir de las 16.00 horas, por las calles La Feria, Lourdes y Principal del casco antiguo. Los participantes se concentrarán en la trasera de la iglesia antes de las 15.00, momento en que se realizarán las verificaciones técnicas de los carretones.

La cita combinará tradición, creatividad y adrenalina y los premios se concederán en las categorías de diseño, velocidad y espectacularidad.

La participación, abierta tanto a mayores de edad como a menores, obliga al uso de casco integral con visera, frenos, guantes y ropa larga, y a contar con póliza de seguro en vigor.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de septiembre a las 13.00 horas.