El Carnaval Costa Mogán 2026 ya tiene alegoría: el Cabaret Ha sido la temática escogida por votación popular a través de la web del Ayuntamiento

Viernes, 14 de noviembre 2025

Plumas exuberantes, corsetería brillante y lentejuelas que captan miradas con cada movimiento, harán que el Carnaval Costa Mogán 2026 se convierta en un auténtico 'Cabaret', alegoría escogida por votación popular en la web del Ayuntamiento de Mogán.

Tras el periodo de votación que comenzó el pasado 27 de octubre, 'El Cabaret' será la temática del Carnaval Costa Mogán 2026 con un 46,8% de los votos. Así, durante las intensas jornadas festivas previstas del 24 al 29 de marzo, disfrutaremos de un genuino espectáculo de 'varieté' lleno de personajes fascinante como vedettes, maestros de ceremonia, bailarinas de plumas en abanico, músicos bohemios y todo tipo de artistas que parecerán salidos de los legendarios clubes parisinos de la belle époque.

Las otras alternativas a la escogida fueron 'México', que alcanzó el 44,7% de los votos y 'Cómics', que logró el 11,6% del respaldo popular. El concejal de Cultura y Festejos, Mencey Santana, agradece a todas aquellas personas que participaron en la consulta, recordando que el carnaval es por y para el disfrute de la ciudadanía. «Les esperamos a todos en las galas y, por supuesto, en todas las actividades que llenarán de música, baile y mucho brillo las calles de Arguineguín un año más», ha manifestado.

