Carlos González, el 'gurú' de la crianza respetuosa, recala en Gran Canaria

El pediatra, escritor y conferenciante Carlos González, conocido como el gurú de la crianza respetuosa, estará en Gran Canaria el próximo 4 de abril para ofrecer la conferencia 'Autoridad y límites', donde abordará la búsqueda del equilibrio entre autoridad y límites en la educación de los hijos en un evento que acoge Infecar.

Los vídeos de este experto en crianza infantil acumulan millones de reproducciones en redes sociales, en su mayoría pequeños extractos de alguna de sus conferencias, donde ofrece reflexiones sobre múltiples temas, desde la alimentación a la utilidad de los castigos, pasando por el sueño infantil. Precisamente han sido sus reflexiones sobre este último aspecto las que lo convirtieron en una suerte de antítesis del conocido como 'método Stivill', cuyos detractores resumen como «ignorar el llanto del bebé hasta que se duerma solo».

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona y especializado en Pediatría, González ha dedicado su carrera a promover una visión de la medicina infantil y la crianza que se centra en las necesidades emocionales y físicas del niño. Su enfoque, que desafía muchas normas convencionales, pone especial énfasis en la importancia de la lactancia materna, la alimentación respetuosa y el cuidado afectuoso, siendo fundador y presidente de la Asociación Catalana Pro Lactancia Materna y miembro activo de la Asociación Española de Pediatría. Entre sus libros publicados se encuentran 'Bésame mucho', 'Mi niño no me come' o 'Un regalo para toda la vida'.