Las caras que no dejan ver los flashes

Son políticos hasta en los gustos, por aquello de que son políticamente correctos. Los candidatos al Cabildo de Gran Canaria a las elecciones del 28 de mayo responden, cada uno en su rol ideológico, e incluso en su generación, a los patrones comunes de la sociedad a la que pretenden representar.

A María Fernández, de CC, la única candidata de los cinco consultados, la delata, en sus gustos, que es la más joven en la disputa. José María Ponce, de Unidos por Gran Canaria, se viste de clásico, por dentro y por fuera. Antonio Morales, de NC, fiel a sus raíces, no se sale de Agüimes ni para desconectar. Antonio Pérez, de Unidas Sí Podemos, es alternativo y defensor de las minorías hasta en su tiempo libre. Y al socialista Augusto Hidalgo y al popular Miguel Jorge Blanco se les nota el bipartidismo incluso en sus momentos de ocio. Sus respuestas, con gustos muy estandarizados, no dejan fuera a nadie.

Y es que no deja de ser curioso que solo Hidalgo, candidato por el PSOE, se decante por el fútbol como deporte, el único que mueve masas en este país. Ponce, en cambio, no necesita decirlo. Toda Canarias sabe que su pasión es el automovilismo. Es antes piloto de rally que político, tanto es así que no dejó el volante ni para la campaña y un accidente en una prueba reciente le privará de participar activamente en los mítines.

CC y PP, mejor en el agua

El resto se mueve entre el pádel que practica el actual presidente del Cabildo, Antonio Morales (seguro que en alguna cancha de Agüimes) y el balonmano o el fútbol sala de Pérez. A Fernández y a Miguel Jorge, por su parte, les van más los deportes de agua, a ella, la natación, porque fue nadadora, y a él, el buceo, porque le relaja.

Estos dos últimos, cabezas de lista de CC y PP, respectivamente, también parecen compartir el gusto por las series de habla inglesa. Quizás sea otra coincidencia más, quien sabe, para un hipotético pacto. Jorge se decanta por 'Outlander', y Fernández, por 'Utopía', aunque el líder del PP apunta que le gustó mucho la película 'Los dos papas', «porque refleja muy bien los dos conceptos que vive la iglesia católica».

Morales apuesta por otra serie, solo que alemana y de temática histórica, 'Babylon Berlin', ambientada en la República de Weimar; Pérez opta por la película 'No mires arriba', que bien podría pertenecer a un argumentario de partido, pues retrata la manipulación informativa contra el poder contra la que tanto batalla Podemos; Hidalgo, por la versión de 'West Side Story', de Spielberg; y Ponce se remonta a su niñez y a 'Ben Hur'. Le marcó, dijo. Debió ser más adelante porque cuando se estrenó tenía 4 años.

En la música, todos, sin excepción, viven anclados en otra época, quizás porque les permiten recordar tiempos de juventud. Es donde más se les notan sus respectivos peajes generacionales. Morales se declara seguidor de Joan Manuel Serrat y de la canción 'Ne me quitte pas', nada menos que de 1959 (es lo único que Morales parece compartir con Ponce, el gusto por algo de aquel año).

Ponce y Miguel Jorge, ambos baby boomer, comparten pasión por dos referentes también generacionales y por algunos de sus himnos. Ponce, por Elvis Presley y su 'In the Ghetto', y Jorge, por Queen y su 'Bohemian Rhapsody'. Nada originales ni exclusivos, como tampoco Hidalgo, de la generación X, al que apasiona Bon Jovi, ni María Fernández, que como buena millennials, se priva por Coldplay y su 'Viva la Vida'. El más 'alternativo', otra vez, Antonio Pérez. Se queda con la «música hecha con el timple», desde Totoyo Millares a Germán López.

Puestos a hablar de literatura, Morales vuelve a barrer para casa al apostar como autor por Antonio Lozano, amigo y vecino de Agüimes, ya fallecido. En cambio, como libro preferido cita uno de poesía, 'No amanece el cantor', de José Ángel Valente. Coincide con Pérez en ese gusto por lo poco transitado. Porque el candidato de Podemos opta por 'Lo pequeño es hermoso', de Schumacher. «Es como cambiar la mirada, de lo mega a lo pequeño, lo más básico». Otra vez coinciden gusto personal y visión de partido.

El resto recurre a autores y libros best sellers. Ponce dice que está leyendo 'Los pilares de la Tierra', de Ken Follet; Fernández, 'Sapiens' y a Saramago; Hidalgo, 'Cien años de soledad', de García Márquez, «la mejor obra en castellano de la historia» (con permiso del Quijote), y Miguel Jorge, la novela histórica. Así, en genérico.

Muy caseros

También coinciden los candidatos en que son bastante caseros, literal, porque cuando se les pregunta por el sitio preferido de la isla para desconectar, dos piensan en la familia (Fernández, la azotea de la casa de sus padres, y Ponce, su propia casa), los dos Antonio se refugian en el sureste, Morales, en Agüimes, por origen, y Pérez, en el Ingenio de Santa Lucía, porque fue profesor durante años en el municipio; mientras que Hidalgo tira para la playa (da igual la arena, rubia o negra), y Miguel Jorge, la Cumbre.

María Fernández se declara fan de las lentejas, en cualquiera de sus versiones; Hidalgo le da a la buena carne, si es de cochino negro, mejor; Morales, al pescadito frito; y Miguel Jorge, a los arroces. Solo Pérez y Ponce piensan en un plato en concreto: Pérez, en las costillas con papas; y Ponce, en las albóndigas de su suegra.

Y finalmente, si de lo que se trata es de elegir a un candidato para tomar unas cañas, casi todos se irían con todos. La menos diplomática fue María Fernández. No se iría con ninguno, sino con Sara Ramírez, la que iba a ser y no fue candidata de Podemos. El más taxativo, Ponce. Ni se lo pensó: Miguel Jorge. Y este le correspondió. Algo retienen de cuando compartían partido, el PP. Morales pensó en Miguel Jorge y en Hidalgo; y este último, en los dos Antonio, porque los conoce de hace años, y en Miguel Jorge y en Fernández, por afinidad, dijo, en las edades, lo que evidencia que el alcalde de la capital se ve y se siente joven. Solo Pérez no se decantó por nadie.