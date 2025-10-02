Canarias marca en Gáldar la hoja de ruta frente al reto demográfico Más de 160 expertos se reunieron en el primer congreso para abordar problemas como la despoblación de la zonas rurales o el envejecimiento de la población

David Rodríguez Medina Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 2 de octubre 2025, 14:14

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, fue una de las autoridades encargadas del acto de apertura la jornada inaugural del I Congreso Reto Demográfico e Canarias, que tuvo lugar este jueves en el Centro Cultural Guaires, en Gáldar.

Durante su intervención hizo un llamamiento a la unión de las instituciones, universidades públicas y sociedad civil para «establecer un método de trabajo que nos permita planificar la Canarias que queremos», indicó el presidente del Ejecutivo regional. Esta convención supuso un espacio de debate, diálogo y reflexión para abordar los diferentes desafíos poblacionales que afronta el archipiélago, con el objetivo de buscar una mirada común para avanzar hacia un modelo sostenible tanto a corto como a largo plazo.

Clavijo hizo alusión a las distintas realidades que se viven dentro del archipiélago, «ya no solo en las diferentes islas, sino dentro de una de ellas», estableció. Además, quiso poner como ejemplo el caso de Gáldar, «un municipio que ha sabido enfrentarse a la realidad de traslado de la población de las zonas rurales hacia las costeras, suponiendo una pérdida de peso del sector rural», sostuvo.

El presidente concluyó su intervención apoyando la realización de estos eventos que tanto «ayudan a tomar decisiones de manera coordinada y mitigar los problemas que hay en el territorio para no perder nuestra calidad de vida».

El Gobierno de Canarias ha sido el encargado de realizar este congreso en colaboración con el Ayuntamiento de Gáldar, la empresa pública Gesplan, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL). En total son más de 160 los expertos que entre la jornada de este jueves y la del viernes tienen la oportunidad de aportar su visión y algunas soluciones para proponer soluciones tanto a corto como a largo plazo a cuestiones que están a la orden del día en el itinerario canario como son los problemas que se encuentran los jóvenes para acceder a la vivienda, la migración, la movilidad, el despoblamiento de las zonas rurales, el cambio climático en Canarias o la sostenibilidad del territorio.

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, resaltó uno de los principales problemas que plantea el reto demográfico como es tener una población cada vez más envejecida sumado al más que pronunciado descenso de la natalidad. «Tenemos que planificar entendiendo que somos diferentes. No es lo mismo las islas verdes que las que han multiplicado por dos la población en tan solo una década», argumentó Sosa. Esto supone también un reto para los diferentes entornos de las islas capitalinas, puesto que no viven la misma situación las zonas turísticas y tensionadas en el sector de la vivienda que los lugares rurales, sobre todo en la zona de medianías y cumbres, que sufren el envejecimiento y la despoblación.

Sosa agradeció la elección de Gáldar, ya que el municipio norteño tienen «esa doble visión al ser una pueblo de 25.000 habitantes en el que tann solo 700 personas resisten en las zonas de medianías y cumbres. El resto viven en la zona baja», manifestó el alcalde de Gáldar para ejemplificar el despoblamiento que sufren los entrenos rurales.

