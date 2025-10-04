Canarias se libra de la borrasca Amy y la Aemet confirma la tendencia a partir del domingo La máxima llegará a 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria y a 29 en Santa Cruz de Tenerife, con mínimas de 21 y 22 grados

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 4 de octubre 2025, 06:00

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado un aumento de las temperaturas de más de 30 grados en varios rincones de Canarias. Se esperan cielos en general poco nubosos con solo algunos intervalos locales al comienzo del día y vientos con posibles rachas fuertes en determinadas áreas.

La máxima llegará a 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria y a 29 en Santa Cruz de Tenerife, con mínimas de 21 y 22 grados. Indican que se espera viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste de distintas islas.

En las aguas del archipiélago se prevén vientos de este o nordeste y fuerza 3 a 4, marejadilla a marejada y mar de fondo del noroeste de 1 metro.

Según la Aemet, lo más probable es que la semana del 6 al 12 de octubre sea más cálida de lo normal en la mayor parte de la Península, salvo en áreas de lo tercios norte y este del territorio. Temperaturas inferiores a las habituales en las Islas Canarias orientales y en torno a lo normal en el resto de este archipiélago y Baleares. Será una semana con precipitaciones escasas, aunque el flujo de viento húmedo de levante podría favorecer algunas lluvias y chubascos en puntos del sureste de la Península.

Las nubes continuarán

Este domingo se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas. En el resto, poco nuboso, salvo algunas nubes altas. Temperaturas en ligero descenso, localmente moderado en zonas de interior. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en los extremos sudeste y noroeste de las islas montañosas.

Para el lunes, continúan los ntervalos nubosos en el norte de las islas, abriéndose amplios claros durante las horas centrales del día. En el resto, poco nuboso, salvo algunas nubes altas. Temperaturas sin cambios, o en ligero descenso de las mínimas en las islas occidentales. Viento del nordeste flojo a moderado.

La predicción del tiempo para este sábado en islas:

Lanzarote

Intervalos nubosos en el norte y este, y poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Máximas en ligero descenso en la mitad norte y con pocos cambios en el sur. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife 22 y 30 grados.

Fuerteventura

Intervalos nubosos en el este, con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas. Se podrán alcanzar los 30 grados en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte al sur de Jandía por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Puerto del Rosario 22 y 27 grados.

Gran Canaria

En el norte, por debajo de 800 a 900 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado con intervalos matinales en el sur. Temperaturas en ligero ascenso en la vertiente sur y en ligero descenso en el norte. Se podrán alcanzar los 32 grados en medianías del sudeste, sur y oeste. Viento moderado del nordeste, que soplará fuerte en extremos sudeste y noroeste donde no se descartan rachas localmente muy fuertes por la tarde. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria 21 y 26 grados.

Tenerife

En el norte y nordeste, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso tendiendo a intervalos de nubes medias y altas al final. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en zonas bajas. En ascenso moderado en cumbres. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del oeste. En cumbres centrales, viento de componente sur moderado girando a oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de Tenerife 22 y 29 grados.

La Gomera

En el norte, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso tendiendo a intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios en la vertiente norte y en ligero ascenso en el sur. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte por la tarde en extremos este y noroeste. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

San Sebastián de La Gomera 22 y 28 grados.

La Palma

En el norte y este, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso tendiendo a intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios en la vertiente este y en ligero a moderado ascenso en el oeste. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sudeste y noroeste por la tarde cuando no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. Brisas en costa oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de La Palma 20 y 26 grados.

El Hierro

En el norte, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso tendiendo a intervalos de nubes medias y altas a partir de mediodía. Temperaturas con pocos cambios en el norte y en ligero ascenso en zonas altas y al sur. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sudeste y oeste. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Valverde 17 y 23 grados.