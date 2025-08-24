Una campaña solidaria recoge material escolar en Maspalomas El Club Rotaract de Maspalomas ha organizado esta actividad para ayudar a los más desfavorecidos. El material se puede llevar el 1 de septiembre a la Casa de la Cultura de El Tablero

El próximo lunes 1 de septiembre, el Club Rotaract de Maspalomas, integrado por jóvenes vinculados a Rotary que desarrollan proyectos de servicio y solidaridad, liderará una campaña de recogida de material escolar con el objetivo de apoyar a las familias con mayores necesidades de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria.

El material recogido será entregado en el CEIP Pepe Monagas de El Tablero, que actuará como punto de recepción y distribución para garantizar que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan.

El Rotary Club Maspalomas se suma con una aportación económica destinada a la compra de material, reforzando así una campaña impulsada desde la juventud rotaria. La acción suma además esfuerzos de empresas locales, asociaciones e instituciones públicas, que han decidido implicarse en un propósito común: apoyar a la infancia y fortalecer el tejido solidario de la comunidad.

«Desde Rotaract Maspalomas creemos que cada gesto solidario puede marcar una gran diferencia en la vida de los más pequeños. Nuestro compromiso es claro: que ningún niño del municipio se quede sin las herramientas necesarias para aprender. Por eso animo a toda la ciudadanía a sumarse a esta campaña y agradezco profundamente a los colaboradores y patrocinadores que la han hecho posible», señaló Michael Vega, presidente del Club Rotaract de Maspalomas.

Todos aquellos que deseen colaborar podrán entregar el material escolar el lunes 1 de septiembre, en la Casa de la Cultura de El Tablero, en horario de 17.00 a 19.00 horas.