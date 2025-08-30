Los camiones no podrán pasar por la vía de servicio de la GC-1 junto a Alcampo La Consejería de Obras Públicas del Cabildo prohibirá en los próximos días su paso por los daños causados por un vehículo pesado al tablero del paso inferior

A la derecha, la vía de servicio que se verá afectada por la restricción.

La Consejería de Obras Públicas del Cabildo va a restringir a partir de los próximos días la circulación de vehículos pesados por la vía de servicio de la autovía del sur (GC-1), en sentido sur-norte, a la altura de la zona comercial de Telde, permitiéndose únicamente el paso de las guaguas de transporte público.

Esta medida es la consecuencia del impacto que el pasado jueves tuvo un vehículo pesado en el tablero del paso inferior situado en el punto kilométrico 9+000 de la GC-1, en la subida desde La Garita hacia Telde y Valsequillo por la carretera GC-10, que provocó distintos desperfectos en esa estructura.

No es la primera vez que un camión choca contra el tablero de este paso subterráneo, pero esta vez los daños han sido superiores y obligan a tomar precauciones para asegurar la estabilidad del mismo.

La restricción se empezará a aplicar en cuanto la Consejeria de Obras Públicas del Cabildo instale las señales de tráfico necesarias para su aplicación, lo que no se descarta que ocurra este mismo lunes.

La prohibición de circular por la vía de servicio de la GC-1 que da acceso a la zona comercial de La Mareta para los vehículos de más de 3.500 kilos obligará a los camiones a dar un rodeo por los viales situados entre entre la zona comercial y la costa de Telde para regresar a la GC-1 si van en sentido hacia la capital.

El Cabildo financiará la reparación del tablero dañado con sus fondos de conservación de carreteras y mantendrá la restricción se mantendrá hasta el fin de los trabajos que se van a iniciar próximamente. Una vez concluida la reparación se procederá al levantamiento de estas restricciones a la circulación.