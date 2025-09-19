Camiones y contenedores nuevos en San Bartolomé de Tirajana tras invertir 1,8 millones El Ayuntamiento presenta los vehículos comprados por la adjudicataria del servicio, entre ellos, dos de carga bilateral y un furgón hidrolimpiador

El parque junto a la plaza de San Fernando de Maspalomas acogió ayer la presentación de los nuevos camiones y contenedores del servicio de recogida selectiva de residuos de papel y cartón y envases ligeros en San Bartolomé de Tirajana, para cuya adquisición la empresa concesionaria, Ayagaures Medioambiente, ha invertido 1,8 millones de euros.

El edil de Recogida de Residuos, Ruymán Cardoso, explicó que, en concreto, el servicio contará a partir de ahora con dos camiones de carga bilateral, en los que el conductor opera de forma telemática y no tiene necesidad de apearse del vehículo; un camión de caja abierta, y un furgón hidrolimpiador para adecentar los puntos de recogida, lo que redundará en una mejor salubridad.

Con todo, la principal novedad de cara a la ciudadanía es la renovación y ampliación del parque de contenedores de estos dos tipos de recogida selectiva en el municipio, que, por cierto, llevarán sensores que permiten conocer el nivel de llenado en tiempo real.

Ayagaures ha adquirido 560 unidades nuevas, 280 amarillos y 280 azules, frente a las 380 existentes, lo que supone un incremento del 47,37% en la capacidad de recogida y un mejor dimensionamiento, insistió el edil en sus declaraciones, respecto a las necesidades reales del servicio en San Bartolomé.

Cardoso está convencido de que una vez se instalen todos estos nuevos depósitos se pondrá fin a los casos de saturación de residuos que se producen en algunos puntos y que suscitan tantas quejas vecinales. Recordó que estas deficiencias tienen que ver con que el contrato estuvo vencido seis años, desde 2019, y con que manejaba parámetros de 2010, cuando apenas se recogían 7,1 kilos de material reciclable por habitante al año. Los últimos datos, añadió, apuntan a que en la actualidad se reciclan 27,9 kilos por persona, lo que desbordaba un sistema sin flota propia.

La sustitución de los contenedores comenzará la próxima semana en San Fernando y El Tablero y continuará de manera progresiva hasta final de año. Durante un tiempo convivirán los contenedores antiguos y los nuevos, hasta su completa instalación.

Cardoso, que estuvo arropado en la presentación de camiones y depósitos por el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, y por el resto del gobierno municipal, recordó que el nuevo contrato del servicio, que ahora asume Ayagaures Medioambiente, implicará un coste de 4,7 millones de euros hasta 2028, más dos prórrogas opcionales a razón de 1,2 millones más cada año. Además, avanzó que el contrato contempla incorporar tres empleados más que se suman a los 4 actuales.

Un convenio dotará de una cuadrilla extra para diseminados

Marichal aprovechó para anunciar nuevas mejoras en el servicio, como la aprobación en el próximo pleno de una modificación presupuestaria de 1,2 millones destinada a firmar un convenio de limpieza con la Fundación Foresta que permitirá reforzar con una cuadrilla extra la recogida de residuos y la limpieza viaria en diseminados. También avanzó la compra de 41 nuevas papeleras para colocarlas a lo largo del litoral con cargo a Impulsa Maspalomas.