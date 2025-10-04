El 'Camino de los Valores' acerca más a Gran Canaria con Galicia Los alcaldes de los municipios jacobeos de la isla se han comprometido a realizar el Camino de Santiago y recorrerlo «palmo a palmo»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 4 de octubre 2025, 13:13 Comenta Compartir

Los alcaldes y representantes de los municipios que integran la Mancomunidad de Municipios Gallegos del Camino de Santiago Francés, concluyeron este viernes la tercera jornada de los encuentros realizados, en Gran Canaria, con los máximos representantes del Cabildo insular, de los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana, Tejeda, Guía y Galdar.

Según recoge el comunicado de prensa, fueron tres intensas jornadas, «muy fructíferas y satisfactorias», promovidas por la Asociación #UP2U Project, que preside la magistrada Reyes Martel, y que hasservido para reforzar y establecer lazos de unión y hermanamiento entre los municipios de Gran Canaria del Camino de Santiago y los municipios gallegos.

De la delegación gallega formaban parte los alcaldes José Luis Raposo Magdalena (Pedrafita do Cebreiro), la presidenta de la Mancomunidad, María Olga Iglesias Fontal (Triacastela); Claudio Garrido Martínez (Sarria), Monserrat Muler Sar (Paradela), Eleoy Pérez Sindín (Monterroso) y Manuel Taboada Vigo (O Pino) y los tenientes de alcalde José Antonio García Jurjo (Samos), Alicia López (Palas de Rei) y Xosé Igrexas García (Melide).

Ampliar C7

La presidenta de #UP2U Project les recibió y acompañó a lo largo del recorrido, junto con Luís Celeiro que viajó a Gran Canaria, en representación de la Academia Xacobea.

Estos peregrinos especiales visitaron las iglesias de Tunte y de Galdar, caminaron en dos tramos por el Camino de Santiago en Gran Canaria, se reuniron con el presidente del Cabildo, Antonio Morales, con el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez; visitaron Tejeda y mantuvieron encuentros con delegaciones del gobierno de Guía y de Galdar, encabezadas por sus respectivos alcaldes, Alfredo Goncalves y Teodoro Sosa.

Los alcaldes de los municipios jacobeos de Gran Canaria se han comprometido a realizar el Camino de Santiago y recorrer «palmo a palmo» el Camino a su paso por los once ayuntamientos que integran la Mancomunidad de Municipios Gallego del Camino Francés. Coinciden todos ellos en que Canarias y Galicia están separadas por una gran distancia, pero unidas por los valores del Camino de Santiago.

El viceconsejero de Política Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil González, ha mostrado también su apoyo al trabajo que se está realizando para hermanar los ayuntamientos canarios del Camino con los gallego y, de modo especial el trabajo de #UP2U Project, motor de estas iniciativas.

En este mes, concretamente del 9 al 12, #UP2U Project realizará la etapa gallega de la IX edición del Camino de los Valores, una peregrinación, por la Salud mental, que se inició en Gran Canaria en el mes de junio y ahora concluye en Galicia. Comienza el jueves, día 9, en Samos y llegando a Santiago de Compostela, a la Plaza del Obradoiro, el domingo día 12 de este mes de octubre.