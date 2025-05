Cambio climático y subida del nivel del mar, retos actuales

CANARIAS7 Santa Lucía de Tirajana Sábado, 10 de mayo 2025, 23:10 Comenta Compartir

Los próximos días 14 y 15 de mayo, a partir de las 17.30 horas, la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza la decimoctava edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, donde expertos y expertas debatirán sobre 'Cambio climático y subida del nivel del mar'.

Este seminario va dirigido a la población, desde estudiantes, vecinos y vecinas, hasta sector público y privado, porque las temáticas que tratará, el cambio climático, aumento de la temperaturas y subida del nivel del mar, son problemáticas de gran interés y actualidad. Las regiones costeras e insulares, como Canarias, están en primera línea de los efectos del cambio climático.

Estos impactos van más allá del propio medioambiente y afectan a todos los ámbitos socioeconómicos de las islas. Por ello, la Mancomunidad del Sureste invita a ser partícipes de este encuentro. La inscripción es gratuita y puede formalizarse a través del siguiente enlace: https://seminariocomarcassostenibles.com/inscripcion.

El seminario comenzará el miércoles 14 de mayo, a las 17.30 horas, con el acto inaugural a cargo del presidente de la Mancomunidad, Francisco García, acompañado por Vanesa Martín, alcaldesa de Ingenio; Óscar Hernández, alcalde de Agüimes y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

A continuación, se expondrá la primera ponencia 'Robots y sistemas marinos autónomos: Avance de las observaciones oceánicas para anticipar, prepararse, responder y adaptarse eficazmente a los impactos del cambio climático', por parte de Leandro Ponsoni, investigador principal de clima oceánico en el Centro de Robótica Marina (MRC) del Instituto Marino de Flandes (VLIZ). Le seguirá la intervención de Benjamín Gauchia, técnico superior del Departamento de Acción Climática y Territorial de la Oficina de Cambio Climático del Ayuntamiento de Barcelona, para hablar sobre 'Placalor - Estrategia para afrontar el Calor 2025-2030'.

Seguidamente se dará pie a la mesa redonda sobre 'Impacto por el aumento de la temperatura en el medio marino, en el medio terrestre y en la salud', en la que participarán Ezequiel Navío, naturalista y consultor ambiental; Noelia Cruz, investigadora, ingeniera civil e ingeniera agrícola en Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la Universidad de La Laguna; David Suárez, delegado territorial de Aemet en Canarias y los ponentes Benjamín Gauchia y Leandro Ponsoni. A las 20.00 horas se clausurará la jornada.

Segunda jornada

El segundo día, que empezará también a las 17.30 horas, abordará, en primer lugar, una perspectiva más práctica para explicar 'Territorios costeros a prueba: Cómo se adaptan los Países Bajos a la subida del nivel del mar', a cargo de Corinne Vitale, Assistant Professor of spatial planning and water governance at the Nijmegen School of Management (NSM), Radboud University (the Netherlands).

A continuación será la intervención de Gustavo Herrera, coordinador de proyectos en sistemas de alerta temprana, observación meteorológica, Internet de las Cosas (IoT) y modelización del impacto del cambio climático, para hablar sobre 'Adaptación costera al cambio climático en Canarias: del riesgo a la acción flexible'.

Para clausurar esta edición, se desarrollará una mesa redonda con la presencia de Juan Ferrer, técnico del servicio de Cambio Climático e Información Ambiental del Gobierno de Canarias; Levi García, investigador postdoctoral de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Patricia Caro, coordinadora técnica de proyectos en LIFE COSTAdapta, y el ponente Gustavo Herrera para debatir y compartir ideas sobre el reto socioeconómico que supone el aumento del nivel del mar.

Tras su finalización, se procederá al acto de clausura de esta decimoctava edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Ambas jornadas estarán moderadas por la periodista Wendy Fuentes.