Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Calor en Agüimes. EFE

El calor no cede en Gran Canaria: este lunes llegaremos a los 36 grados

El Gobierno de Canarias mantiene la alerta por temperaturas en la isla

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 17 de agosto 2025, 14:38

Las temperaturas no aflojarán este lunes en Gran Canaria. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que los termómetros no bajen de los 36 grados en el centro y sur de la isla, que es la única que sige en alerta por temperaturas máximas.

Este domingo, Agüimes volvió a ser la sartén de Canarias, con máximas de 38,1 grados. Solo un poco descendió el mercurio en Las Tirajanas (36,8 grados) y en Tejeda (35,9 grados).

De hecho, las cinco temperaturas máximas de todo el archipiélago se produjeron en Gran Canaria.

El Gobierno de Canarias recuerda que continúan vigentes las situaciones de prealerta por calor en el resto de las islas; la prealerta por calima en todo el archipiélago y la alerta máxima por riesgo de incendio forestal en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El impacto de la estabilización en Educación: 567 interinos canarios, sin destino el próximo curso
  2. 2 ¿Existe el barco nodriza de los cayucos?
  3. 3 El gas radón obliga a miles de autónomos isleños a instalar contadores y controlarlo
  4. 4 ¿Qué alineación sacará la UD Las Palmas ante el Andorra? Luis García define sus jerarquías
  5. 5 Hasta siempre, Atilio
  6. 6 Dónde saborear Gran Canaria, según Pablo Llinares gerente de Turismo de Gran Canaria
  7. 7 Las Torres planta su protesta en La Barra
  8. 8 El humor de Morgan de este domingo 17 de agosto
  9. 9 Abran paso a la UD de Luis García
  10. 10 «Es culpa de quien gobierna que la riqueza se distribuya tan mal»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El calor no cede en Gran Canaria: este lunes llegaremos a los 36 grados

El calor no cede en Gran Canaria: este lunes llegaremos a los 36 grados