El calor no cede en Gran Canaria: este lunes llegaremos a los 36 grados El Gobierno de Canarias mantiene la alerta por temperaturas en la isla

Las temperaturas no aflojarán este lunes en Gran Canaria. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que los termómetros no bajen de los 36 grados en el centro y sur de la isla, que es la única que sige en alerta por temperaturas máximas.

Este domingo, Agüimes volvió a ser la sartén de Canarias, con máximas de 38,1 grados. Solo un poco descendió el mercurio en Las Tirajanas (36,8 grados) y en Tejeda (35,9 grados).

De hecho, las cinco temperaturas máximas de todo el archipiélago se produjeron en Gran Canaria.

El Gobierno de Canarias recuerda que continúan vigentes las situaciones de prealerta por calor en el resto de las islas; la prealerta por calima en todo el archipiélago y la alerta máxima por riesgo de incendio forestal en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma.