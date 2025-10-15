El Cabildo mejora los accesos, el frente de cuevas y el entorno de Risco Caído Ha restaurado bancales con la técnica tradicional, rescatado acequias y adecuado 6,2 kilómetros de senderos, además de homogeneizar las paredes exteriores de las cuevas y estabilizar algunas partes

CANARIAS7 Artenara Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:14 Comenta Compartir

El Cabildo de Gran Canaria ha invertido cerca de un millón de euros en la homogeneización del frente de cuevas del yacimiento arqueológico de Risco Caído, la adecuación de 6,2 kilómetros de senderos y la recuperación de bancales tradicionales y antiguas acequias que rescatan el paisaje rural tradicional, a lo que se suman el área de estacionamiento y el mirador, elementos que mejoran el entorno de este lugar icónico del Patrimonio Mundial y facilitan un disfrute más accesible y seguro.

Además, el Cabildo ha instalado balizas de madera a escasa distancia del exterior de las cuevas, lo suficiente para evitar riesgos en caso de desprendimientos desde la cornisa, en la que de cualquier modo se realizan tareas periódicas de saneamiento, y elevar la protección del bien. Además, en el transcurso de los trabajos se han producido una serie de hallazgos casuales que brindan la oportunidad de continuar profundizando en el conocimiento del Paisaje Cultural.

Así lo pudieron constatar el presidente del Cabildo, Antonio Morales, el consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, a su vez alcalde de Gáldar, y el primer edil de Artenara, Jesús Díaz, en la caminata realizada este miércoles hasta el frente de Risco Caído, en la que también participó la gerente del Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera, Nieves González.

El presidente insular, señaló que el Instituto se ha convertido en «un instrumento imprescindible para gestionar el Patrimonio Mundial» y, como muestra de este hecho, señaló que en la actualidad se están ejecutando o están a punto de iniciarse iniciativas en el Paisaje Cultural por valor de 30 millones de euros para su adecuación, protección y divulgación.

Las actuaciones presentadas son de índole paisajística y están sustentadas en intervenciones blandas en el entorno, los accesos y el frente de cuevas del yacimiento arqueológico de Risco Caído. Se han adecuado los actuales accesos a través de los tres senderos existentes, desde la Degollada y desde la presa de los Pérez, en Artenara, y desde Barranco Hondo, en Gáldar, facilitando el conocimiento de uno de las piezas cruciales del Paisaje Cultural.

Ampliar

El Instituto ha repuesto muros agrícolas y bancales, haciendo uso de la metodología constructiva tradicional. Se han acometido actuaciones de desbroce y limpieza de caminos, obstruidos hasta entonces en buena parte por la presencia de especies vegetales invasoras, fundamentalmente zarzas y cañaveral. En el punto de acceso al sendero utilizado hoy, en La Degollada, se ha ejecutado un espacio que funciona como aparcamiento y mirador dotado de sombra.

Actuación en el frente de cuevas

En el frente de cuevas que conforman el yacimiento arqueológico se ha realizado el remonte de los muros que se encontraban en mal estado; y, sobre todo, se ha procedido a la homogeneización de las fachadas que cierran las cuevas dándole un tratamiento cromático especial, así como el vallado delimitador.

El objetivo fue la homogenización estética y la estabilización estructural de los muros de cerramiento de varias cuevas, muchos de ellos producto de intervenciones modernas. Estas actuaciones no solo respetaron los materiales originales del conjunto, sino que corrigieron intervenciones pasadas que comprometían su integridad visual y física.

Las cuevas intervenidas –entre ellas las 5, 6, 9 y las del conjunto de La Baranda– presentaban distintos grados de deterioro. En algunas se evitó la aplicación de nuevos morteros para no alterar el microclima interno, mientras que en otras se corrigieron acabados con materiales tradicionales y piedra local, garantizando así la sostenibilidad y coherencia del conjunto.

Colaboración con las universidades

Morales recalcó que «el Cabildo es consciente de la importancia arqueológica y simbólica del frente de cuevas y de su fragilidad intrínseca. Por eso estas cavidades están permanentemente monitorizadas. Y en actualidad está en marcha un convenio con la Universidad de La Laguna».

Ampliar

Este convenio ha permitido contar con nuevo instrumental y el equipo de investigación que se centrará en esta labor permitirá dar un paso sustancial gracias a cinco elementos fundamentales: la ampliación de los equipos de registro; el mantenimiento instrumental de la red de equipos; la descarga periódica, el análisis y la interpretación de los datos; la evaluación de la evolución de manifestaciones pictóricas en enclaves sensibles mediante obtención de imágenes en el infrarrojo; el escaneo anual mediante láser; y el análisis de imágenes para evaluar posibles desprendimientos o caracterización de la evolución natural enclaves sensibles.

Los 15 enclaves sobre los que se realizaran las actuaciones en coordinación con la ULL son las cuevas 6 y 7 y la visera rocosa de Risco Caído; las Cuevas del Cabildo, La Candelaria, Granero del Álamo, Cueva de las Estrellas y Cueva del Álamo en Acusa Seca, así como también su saliente rocoso; Cuevas del Caballero, Cuevas del Rey, Cueva de los Candiles, Barranco Hondo, El Hornillo y el túnel de Granillar.

Esta búsqueda de colaboraciones entre el Cabildo y el mundo científico y universitario se traduce también en la segunda fase del convenio con la ULPGC para ahondar en el conocimiento del origen y poblamiento de la cumbre.

Nuevos hallazgos pendientes de estudio

Todos los trabajos realizados en el marco de esta obra se han ejecutado bajo la supervisión de especialistas en arqueología para evitar cualquier daño o alteración que pudiese sufrir este bien patrimonial.

Así, mientras se realizaban las labores de desmonte de los bancales situados en el frente de cuevas, tuvo lugar el hallazgo casual de un gran número de fragmentos cerámicos. Estos restos se corresponden con loza tradicional proveniente del centro de Lugarejos, muy próximo. Además, en el bancal situado a la izquierda se encontraron una serie de piedras que pueden corresponderse con los restos de un antiguo muro.

Ampliar

«Nos obligan y nos ofrecen la oportunidad de seguir investigando un paisaje vivo», subrayó Morales. En efecto, estos descubrimientos abren la posibilidad de estudiar con mayor profundidad este yacimiento y ampliar el conocimiento existente en torno al mismo.

Los bancales del frente de cuevas no deben verse como un elemento disociado del conjunto de Risco Caído, ya que estos, con casi total seguridad, fueron construidos utilizando buena parte de los materiales extraídos a partir del vaciado de las cuevas.

Por este motivo, el estudio de la composición de estos bancales servirá para arrojar luz sobre la historia de este importante yacimiento arqueológico.

Anteriormente, mientras se ejecutaba la bolsa de aparcamiento, se produjo el hallazgo de un antiguo alpendre que se encontraba enterrado.