El Cabildo licita la redacción del proyecto para restaurar la Casa Ponce Arias El inmueble del año 1932, anexo a la Casa Palacio y diseñado por el arquitecto Miguel Martín-Fernández de la Torre, es usado actualmente por los servicios jurídicos

Vista de la Casa Ponce Arias en la calle Bravo Murillo de la capital grancanaria.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de septiembre 2025, 18:28

El Servicio de Arquitectura del Cabildo acaba de licitar, por 209.240 euros, la redacción del proyecto y la dirección facultativa de la obra para la restauración y conservación de la conocida como Casa Ponce Arias, un inmueble del año 1932 diseñado por el arquitecto Miguel Martín-Fernández de la Torre y que actualmente es usado por los servicios jurídicos del Cabildo.

La redaccion del proyecto debe garantizar la restauración y, al mismo tiempo, garantizar la accesibilidad universal y reorganizar el programa funcional para su óptimo uso como oficinas del Servicio de Asesoría Jurídica.

La casa del Doctor Ponce Arias está incluida en el catálogo de protección de edificios del Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria. El edificio ocupa una parcela de 398 metros cuadrados y se desarrolla en cuatro plantas: un semisótano, planta baja, planta primera y un cuerpo menor en la cubierta.

Tiene un patio delantero y otro trasero, ambos con acceso directo desde la calle. También cuenta con un pequeño patio de luz y ventilación junto a la medianera, y próximo a éste un hueco previsto para instalación de ascensor.

El proyecto de restauración, que deberá estar redactado en el plazo de siete meses tras ser adjudicado, deberá dar respuesta a cuatro objetivos concretos, siendo el primero la conservación.

El segundo objetivo es la restauración. Otro es garantizar la accesibilidad universal, por lo que se precisa la instalación de un ascensor. Yel cuarto será la redistribución de las oficinas del inmueble.