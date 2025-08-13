El Cabildo licita una cubierta solar para el parquin de San Fernando de Maspalomas La instalación se ubicará en el estacionamiento de las Oficinas Municipales, tiene un presupuesto de 2,8 millones de euros e incluye 1.512 paneles

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:29

El Cabildo, a través del Consejo Insular de la Energía (CIE), ha sacado a licitación la ejecución de la instalación solar fotovoltaica del aparcamiento de San Fernando de Maspalomas que, con un presupuesto base de 2,86 millones de euros, será la segunda mayor instalación de la institución insular sobre marquesinas tras la de Arinaga.

Este proyecto de marquesinas fotovoltaicas se enmarca en el convenio de colaboración recientemente firmado por la entidad pública del Cabildo con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para fomentar las energías renovables en espacios antropizados.

La instalación, que se ubicará en el estacionamiento de las Oficinas Municipales, contará con una potencia pico total de 816,48 kilovatios (kW) y 700 kW nominales, compuesta por 1.512 paneles solares y 7 inversores de 100 kW. La producción anual estimada asciende a 1.393 kilovatios/hora (kWh), el equivalente al consumo medio de casi 400 viviendas.

En términos ambientales, permitirá evitar la emisión anual a la atmósfera de 796 toneladas de CO2, lo que equivale a plantar casi 50.000 árboles o recorrer más de 10,7 millones de kilómetros en vehículos eléctricos cargados con energía renovable.

Además, incorporará un sistema de acumulación de 1.290 kWh, capaz de almacenar el 33,8% de la producción diaria, optimizando así el aprovechamiento de la energía generada.

El consejero de Energía del Cabildo, Raúl García, destaca que «este proyecto es fruto del trabajo coordinado con los ayuntamientos de la isla, con los que venimos firmando convenios que, de forma progresiva, se están convirtiendo en una realidad tangible en forma de obras y actuaciones concretas».

En este sentido, García resalta que «no solo se trata de pasar de los planes a la acción, sino de profundizar en la senda que ya estamos recorriendo hacia la transición energética, y de hacerlo de manera alineada con el modelo de Ecoísla: un territorio más limpio, sostenible y autosuficiente energéticamente».

Con esta iniciativa, el Consejo Insular de la Energía refuerza su estrategia de desplegar proyectos que combinen sostenibilidad, eficiencia y participación local, situando a Gran Canaria como referente en el uso de energías renovables.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 19 de septiembre.