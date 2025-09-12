El Cabildo inicia el lunes el arreglo del pavimento de la carretera de Temisas Tras la reparación de los muros, la Consejería de Obras Públicas prevé ejecutar en una semana las labores de reasfaltado

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo, que dirige el vicepresidente Augusto Hidalgo, inicia el próximo lunes, 15 de septiembre, en horario diurno, a partir de las 7.00 horas y hasta las 17.00 horas, los trabajos de rehabilitación y reposición del pavimento del tramo de la GC-550, la carretera que une Agüimes con Santa Lucía de Tirajana y con Temisas, que cruza el barranco de La Baya. Se trata de los últimos trabajos de la obra de remodelación y refuerzo de los dos muros que sostienen este tramo de carretera que ha estado ejecutando el Cabildo en los últimos meses.

Se estima que los trabajos se prolonguen a lo largo de toda la semana que viene y, al ejecutarse en horario diurno, implican el corte completo de la vía a la circulación de vehículos mientras se desarrollan los mismos, entre las siete de la mañana y las cinco de la tarde. Al situarse el corte poco después del barrio de Temisas, en dirección Santa Lucía, los vecinos que quieran circular desde Agüimes al casco de Santa Lucía, tendrán que hacerlo a través de la carretera de Los Corralillos (GC-551) hasta conectar con la de Los Cuchillos (GC-65). Y lo mismo en sentido inverso. Para ir de Agüimes hasta Temisas se permitirá el paso de los vehículos por la GC-550.

Esta rehabilitación del firme contempla la retirada del pavimento deteriorado, la excavación del relleno bajo el asfalto y su sustitución por otro nuevo mediante zahorra para, finalmente, volver a asfaltar sobre el firme nuevo. También contempla la reposición de las barreras de seguridad y la señalización horizontal sobre el pavimento una vez terminado los trabajos de asfalto.

Con esta obra se han restaurado dos muros con más de medio siglo de antigüedad, uno de 8,80 metros y el otro de 6,90, que soportan un tramo de vía de 90 metros de longitud. Estos muros presentaban un abombamiento pronunciado a causa del paso de los años y del tráfico en su parte superior, lo que ha dado pie a que la calzada se haya hundido y agrietado en varios tramos.

Para esta obra, la consejería ha destinado 800.486 euros y piden la máxima colaboración a los conductores que circulen por la zona doonde se realizarán los trabajos.