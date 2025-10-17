El Cabildo inicia este domingo el asfaltado de un tramo de la GC-2 junto al barrio de La Atalaya de Guía La Consejería de Obras Públicas, que dirige Augusto Hidalgo, invertirá algo más de 320.000 euros en los trabajos de reacondicionamiento del pavimento | Se prevé que se prolonguen unos seis o siete días

CANARIAS7 Santa María de Guía Viernes, 17 de octubre 2025, 18:08 Comenta Compartir

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo, que dirige el vicepresidente Augusto Hidalgo, inicia el próximo domingo, 19 de octubre, en el municipio de Santa María de Guía y en horario nocturno, desde las 22.00 hasta las 6.00 horas, los trabajos de rehabilitación del pavimento en las dos calzadas de un tramo de la GC-2 a su paso por el barrio de La Atalaya, en Guía. En total se van a rehabilitar poco más de tres kilómetros de la calzada, entre el enlace de La Atalaya y del Mercado de Guía y el enlace de acceso al polígono industrial Félix Santiago Melián. En los trabajos programados por el Cabildo se prevé una inversión de 320.000 euros y se prolongarán unos seis o siete días.

Esta actuación obligará al cierre de la GC-2 los primeros días en dirección a Agaete y el resto en dirección a Las Palmas de Gran Canaria, a la altura del enlace de La Atalaya y de la rotonda de El Pagador, en Moya, por lo que mientras se realizan los trabajos no se podrá circular por el puente de Silva.

Como ruta alternativa se establece el paso por la GC-291, la carretera de El Hormiguero, y seguir hasta Guía por la antigua carretera del Norte. Cuando el corte se produzca en la calzada en dirección a la capital, la alternativa será la misma, pero a través del enlace del mercado de Guía, circular hasta Albercón de la Virgen, de ahí a la GC-291 y por la carretera antigua hasta El Pagador.