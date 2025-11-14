El Cabildo inaugura la Casa de la Memoria en La Aldea de San Nicolás La corporación insular pretende con esta iniciativa «abrir una puerta a la memoria colectiva y al alma de un pueblo que ha sabido mantener su historia»

Acto de inauguración de la Casa de la Memoria en La Aldea de San Nicolás.

CANARIAS7 La Aldea de San Nicolás Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:20

La Fundación Canaria Proyecto Comunitario de La Aldea celebró este viernes la inauguración oficial de la Casa de la Memoria, un nuevo espacio cultural que se convertirá en la sede principal de la entidad y en un referente insular, regional y nacional en la conservación del patrimonio inmaterial, la historia viva y la memoria colectiva del pueblo aldeano y del conjunto del archipiélago.

Todo ello en un edificio adquirido por 130.000 euros con financiación íntegra del Cabildo, concretamente a través del Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera, dependiente de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible, que coordina Teodoro Sosa, quien declaró que «hoy abrimos una puerta a la memoria colectiva, hacia el alma misma de un pueblo que ha sabido mantener viva su historia a través de los saberes de su gente».

Sosa señaló que «es el primer edificio en propiedad de este proyecto, lo que habla aún más positivamente del trabajo realizado. Los edificios que albergan los museos vivos son cedidos gratuitamente por sus titulares para este valioso fin. Un compromiso impagable por parte de sus propietarios con la memoria y con el municipio de este pueblo».

Así lo avanzó el consejero de Presidencia del Cabildo en un acto en el que también participaron el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el viceconsejero de Cultural y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, y el alcalde de La Aldea de San Nicolás, Pedro Suárez.

«Nuestro objetivo es ver cómo se van integrando cada uno de estos espacios en el patrimonio público para garantizar su conservación», sentenció Sosa.

Un espacio de encuentro multigeneracional

La Casa de la Memoria es un espacio concebido como centro de interpretación de la memoria local y de encuentro intergeneracional, que reunirá más de cuatro décadas de trabajo comunitario, investigación etnográfica y acción educativa desarrollada por la fundación y su red de Museos Vivos.

El nuevo centro albergará no solo la memoria del municipio de La Aldea, sino también la memoria recogida en distintas islas de Canarias, consolidándose como un punto de referencia para la investigación, documentación y difusión del patrimonio cultural inmaterial canario. La apertura de este espacio ha sido posible gracias al apoyo institucional y a la cooperación entre administraciones públicas.