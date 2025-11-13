Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, un centenar de incidencias y clases suspendidas
Así será la cubierta fotovoltaica que se instalará en el CEIP Profesor Rafael Gómez Santos de San Mateo. C7

El Cabildo impulsa un nuevo proyecto solar en el CEIP Profesor Rafael Gómez Santos de San Mateo

El proyecto forma parte de la estrategia insular de transición energética, orientada a convertir los centros educativos en espacios más eficientes, confortables y comprometidos con la sostenibilidad

CANARIAS7

CANARIAS7

San Mateo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:17

Comenta

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de la Energía (CIEGC), y en colaboración con el Ayuntamiento de la Vega de San Mateo y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha sacado a licitación la instalación de una cubierta fotovoltaica sobre estructura en capilla en la cancha del CEIP Profesor Rafael Gómez Santos, una actuación que permitirá generar energía limpia y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de sombra y protección térmica del alumnado.

Con un presupuesto de 979.618,56 euros, el proyecto forma parte de la estrategia insular de transición energética que impulsa el Cabildo, orientada a convertir los centros educativos en espacios más eficientes, confortables y comprometidos con la sostenibilidad. Según destacó el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, esta iniciativa «demuestra cómo la transición energética puede ir de la mano de mejoras directas en la vida cotidiana. No solo reducimos emisiones y costes, sino que generamos espacios educativos más saludables y adaptados al clima». «Es un claro ejemplo del modelo que queremos promover en la isla: proyectos que combinan innovación, eficiencia energética y bienestar social, impulsados en colaboración con los ayuntamientos y con el apoyo técnico de la ULPGC», añadió.

La obra se financia en un 85% con fondos europeos NextGenerationEU, mediante el programa de ayudas para instalaciones fotovoltaicas en espacios antropizados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, gestionado por el Gobierno de Canarias, mientras que el Cabildo, a través del CIEGC, asume el resto de la inversión y la coordinación técnica.

Para la alcaldesa de la Vega de San Mateo, Davinia Falcón, este proyecto tiene un valor especialmente significativo porque «se trata de una obra largamente deseada por el centro y por las familias. El alumnado necesita espacios más frescos y confortables los días de calor y poder seguir jugando al aire libre en un espacio donde no se mojen los días de lluvia. Esta instalación no solo mejorará su bienestar diario, sino que también demuestra que San Mateo avanza con firmeza hacia un modelo energético más sostenible».

Además, añadió que «gracias a la colaboración con el Cabildo y el Consejo Insular de la Energía podemos afrontar inversiones tan importantes como esta, que de otra manera serían muy difíciles para un municipio de medianías». La actuación convertirá la cancha del centro, situada en la Calle del Agua, en un espacio más seguro y confortable frente al calor y la lluvia, al tiempo que el colegio reduce su dependencia energética y avanza hacia un modelo más autosuficiente.

La licitación ya se encuentra en proceso y las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 3 de diciembre de 2025, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde se encuentra disponible toda la documentación en el perfil del contratante del CIEGC.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca Claudia provoca la caída de un muro y aplasta tres coches en el sur de Gran Canaria
  2. 2 Familias ante la suspensión de clases: de aplaudir a los abuelos a denunciar que la modalidad online «no existe en Canarias»
  3. 3 Canarias aprueba la polémica ley que regula la vivienda vacacional
  4. 4 Caso Valka: Anticorrupción pide la imputación de la concejala Inmaculada Medina
  5. 5 La ley de vivienda vacacional recortará los pisos turísticos en Canarias de 72.828 a 9.500
  6. 6 Centros sin clases online por el pico de conexiones: «Ha habido más que en la pandemia»
  7. 7 Presunto caso de bullying en el sur de Gran Canaria: lo graba mientras le obliga a fumar y le da bofetadas
  8. 8 Estas son las carreteras cortadas en Canarias por la borrasca Claudia
  9. 9 El calor y los desechos orgánicos de las jaulas marinas podrían haber provocado la muerte masiva de peces
  10. 10 Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Cabildo impulsa un nuevo proyecto solar en el CEIP Profesor Rafael Gómez Santos de San Mateo

El Cabildo impulsa un nuevo proyecto solar en el CEIP Profesor Rafael Gómez Santos de San Mateo