Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una colisión de tres vehículos a la altura de La Pardilla colapsa el tráfico en Telde
Imagen de la presentación del proyecto de prácticas remuneradas para estudiantes de moda. C7

El Cabildo impulsa la formación y el talento joven tras el éxito de Gran Canaria Proyecta Moda 2025

La iniciativa, financiada al 100% por la institución insular, ofrece prácticas profesionales remuneradas a recién titulados en moda y consolida el programa Moda Cálida de la isla como referente único en España con apoyo público

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:31

El Cabildo de Gran Canaria ha reafirmado su compromiso con la formación, el empleo y la creatividad de los jóvenes tras el éxito de la primera edición de Gran Canaria Proyecta Moda 2025, un programa que ofrece prácticas profesionales remuneradas a personas recién tituladas en estudios de moda.

La consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso, destacó en un encuentro con becarios, diseñadores y responsables de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) que se trata de «una apuesta clara por el futuro, por el talento y por el empleo». Alonso valoró «las sinergias productivas entre diseñadores y alumnado, que mejoran la formación, la creatividad y la integración laboral de los jóvenes». Además, adelantó que el Cabildo estudia ampliar el número de becas para 2026.

El programa, financiado íntegramente con fondos insulares y dotado con 61.000 euros, ha contado con 10 plazas de prácticas remuneradas en 12 firmas vinculadas a Gran Canaria Moda Cálida. Los participantes reciben 711 euros mensuales y combinan formación teórica en competencias transversales con experiencia práctica en talleres de moda, hasta 30 horas semanales.

En el encuentro, el presidente de la FULP, Alberto Cabré, señaló que Gran Canaria Proyecta Moda «brinda a personas recién tituladas una primera experiencia laboral de la mano de diseñadores consolidados», mientras que la creadora Nuria González subrayó la importancia de vincular la escuela con las empresas y «compartir conocimientos con las nuevas generaciones». Por su parte, la becaria Mariam Quintana agradeció la oportunidad de incorporarse al sector de la moda baño, «un ámbito clave para la isla».

Alonso recordó que Gran Canaria Moda Cálida es el único programa en España con financiación pública para apoyar el sector textil y de diseño, con un presupuesto de 3,5 millones de euros destinado a acciones de promoción local e internacional, subvenciones a talleres, planes de branding y grandes citas como Gran Canaria Swim Week. «El objetivo —destacó— es que este programa genere economía, cree empleo y fomente el autoempleo en la isla».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fuertes lluvias sorprenden en medio de la calima a Fontanales
  2. 2 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  3. 3 Jornada lectiva del profesorado: Canarias ya aplica la rebaja anunciada por Sánchez
  4. 4 La Aemet da un respiro a Canarias mientras las islas continúan bajo un paraguas de tierra
  5. 5 75 personas apercibidas y 18 denuncias este martes por infracciones en las Dunas de Maspalomas
  6. 6 «No puede ser casualidad que Xi Jinping haya visitado Canarias tres veces»
  7. 7 Luces y sombras en el primer día de obras en el recinto ferial de Arucas
  8. 8 Una mujer, a juicio por llegar a Lanzarote con droga valorada en 85.000 euros en su equipaje de mano
  9. 9 Cazas, misiles y sistemas antidrones: Gando se convierte por unos días en el epicentro de la defensa aérea
  10. 10 Las Palmas de Gran Canaria debe 1,4 millones de euros en horas extras a sus policías y bomberos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Cabildo impulsa la formación y el talento joven tras el éxito de Gran Canaria Proyecta Moda 2025

El Cabildo impulsa la formación y el talento joven tras el éxito de Gran Canaria Proyecta Moda 2025