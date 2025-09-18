El Cabildo impulsa la formación y el talento joven tras el éxito de Gran Canaria Proyecta Moda 2025 La iniciativa, financiada al 100% por la institución insular, ofrece prácticas profesionales remuneradas a recién titulados en moda y consolida el programa Moda Cálida de la isla como referente único en España con apoyo público

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:31

El Cabildo de Gran Canaria ha reafirmado su compromiso con la formación, el empleo y la creatividad de los jóvenes tras el éxito de la primera edición de Gran Canaria Proyecta Moda 2025, un programa que ofrece prácticas profesionales remuneradas a personas recién tituladas en estudios de moda.

La consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso, destacó en un encuentro con becarios, diseñadores y responsables de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) que se trata de «una apuesta clara por el futuro, por el talento y por el empleo». Alonso valoró «las sinergias productivas entre diseñadores y alumnado, que mejoran la formación, la creatividad y la integración laboral de los jóvenes». Además, adelantó que el Cabildo estudia ampliar el número de becas para 2026.

El programa, financiado íntegramente con fondos insulares y dotado con 61.000 euros, ha contado con 10 plazas de prácticas remuneradas en 12 firmas vinculadas a Gran Canaria Moda Cálida. Los participantes reciben 711 euros mensuales y combinan formación teórica en competencias transversales con experiencia práctica en talleres de moda, hasta 30 horas semanales.

En el encuentro, el presidente de la FULP, Alberto Cabré, señaló que Gran Canaria Proyecta Moda «brinda a personas recién tituladas una primera experiencia laboral de la mano de diseñadores consolidados», mientras que la creadora Nuria González subrayó la importancia de vincular la escuela con las empresas y «compartir conocimientos con las nuevas generaciones». Por su parte, la becaria Mariam Quintana agradeció la oportunidad de incorporarse al sector de la moda baño, «un ámbito clave para la isla».

Alonso recordó que Gran Canaria Moda Cálida es el único programa en España con financiación pública para apoyar el sector textil y de diseño, con un presupuesto de 3,5 millones de euros destinado a acciones de promoción local e internacional, subvenciones a talleres, planes de branding y grandes citas como Gran Canaria Swim Week. «El objetivo —destacó— es que este programa genere economía, cree empleo y fomente el autoempleo en la isla».