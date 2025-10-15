El Cabildo grancanario rinde homenaje a las mujeres rurales que «han sido invisibles durante años» El acto tuvo lugar este miércoles en Vecindario y se reconoció la labor de Adriana Mendoza, Carmen Navarro, Loli Hernández, Davinia González, Mónica Martín y Bernardina Déniz

El teatro Víctor Jara de Vecindario fue este miércoles el escenario de la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural en un acto organizado por el Cabildo de Gran Canaria con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana en el que se rindió homenaje a seis féminas. Bajo el lema 'Las mujeres rurales canarias: siempre en camino', se reconoció el papel que juegan y que han desempeñado en la vida comunitaria, la sostenibilidad y la economía de la isla, aunque «han sido invisibles durante años».

Las homenajeadas fueron la quesera de Agaete Adriana Mendoza Sosa y la aldeana Carmen Navarro Díaz, que trabajó en el empaquetado de tomates. A ellas se sumaron la agricultora, ganadera y comerciante de Valsequillo Loli Hernández Martell, la agricultora y ganadera de Santa Lucía de Tirajana Davinia González Peña y las agricultoras de Pozo Izquierdo Mónica Martín Déniz y Bernardina Déniz Rivero.

La consejera de Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria Isabel Mena señaló que «en este acto queremos visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres rurales de la isla, porque en muchas ocasiones han sido las grandes invisibles, cuando en realidad son una parte fundamental de nuestra sociedad. Afortunadamente en la última década hemos visto a muchas mujeres emprendiendo en el mundo rural y hoy son dueñas de queserías, de empresas vinícolas y, por tanto, se han puesto a la cabecera también de la economía de Gran Canaria».

«Las grandes invisibles»

Por su parte, el alcalde en funciones, Julio Ojeda, manifestó que «nuestras manos se unen para agradecer su esfuerzo y valentía, para decir en voz alta que necesitan más apoyo, más recursos, más oportunidades. Nuestra historia también se ha escrito con la generosidad silenciosa de las mujeres porque son imprescindibles en el presente y porque sin ustedes el futuro sería oscuro».

La concejala de Igualdad y Diversidad de Santa Lucía, Olga Cáceres, destacó que «el trabajo de las mujeres en el mundo nunca ha sido reconocido ni remunerado, hasta que ha ido cambiando la ley». Cáceres recordó que «desde 2011 ya se hizo una ley para reconocer ese trabajo, y hoy queremos con este acto seguir visibilizando y reconociendo el trabajo de las mujeres agricultoras y ganaderas».

El humor estuvo presente en el acto gracias a la participación del grupo de improvisación Impro Vives, integrado por las artistas Delia Santana, Jennifer Artiles y Romina Vives. Por su parte, otra mujer, la periodista Alicia Suárez, fue la presentadora.