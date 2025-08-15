El Cabildo grancanario dotará de una planta solar a Mataderos Insulares Las cubiertas de las naves de las instalaciones sitas en Mercalaspalmas serán dotadas de 888 paneles fotovoltaicos para el autoconsumo con excedentes

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 15 de agosto 2025, 19:15

Las cubiertas de las naves de Mataderos Insulares serán dotadas de una planta fotovoltaica para el autoconsumo con excedentes de estas instalaciones del Cabildo que sumará un total de 888 paneles solares que serán capaces de generar una potencia de 465 kilovatios (kW).

Para ello el Consejo Insular de la Energía (CIE) acaba de licitar el suministro, montaje, instalación, legalización y puesta en servicio de esa planta, que cuenta con un presupuesto de 771.014,67 euros y tiene un plazo de ejecución máximo de los trabajos de cinco meses y siete días una vez iniciados.

El objetivo de esta planta es contribuir a la transformación de las instalaciones que están localizadas en Mercalaspalmas en un inmueble más sostenible al disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera, así como su dependencia de otras fuentes de energía no renovables, pudiendo, además, generar un retorno empresarial por la venta o compensación del excedente de la energía que se produzca.

La ejecución de este proyecto del Cabildo cuenta con una subvención de 336.366,60 euros para el fomento de la autosuficiencia de las administraciones públicas, con un importe de subvención que asciende a la cantidad de 336.366,60 euros.

El plazo para presentar ofertas al concurso acaba el 2 de septiembre.