Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de archivo de las instalaciones de Mataderos en Mercalaspalmas. C7

El Cabildo grancanario dotará de una planta solar a Mataderos Insulares

Las cubiertas de las naves de las instalaciones sitas en Mercalaspalmas serán dotadas de 888 paneles fotovoltaicos para el autoconsumo con excedentes

Jesús Quesada

Jesús Quesada

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:15

Las cubiertas de las naves de Mataderos Insulares serán dotadas de una planta fotovoltaica para el autoconsumo con excedentes de estas instalaciones del Cabildo que sumará un total de 888 paneles solares que serán capaces de generar una potencia de 465 kilovatios (kW).

Para ello el Consejo Insular de la Energía (CIE) acaba de licitar el suministro, montaje, instalación, legalización y puesta en servicio de esa planta, que cuenta con un presupuesto de 771.014,67 euros y tiene un plazo de ejecución máximo de los trabajos de cinco meses y siete días una vez iniciados.

El objetivo de esta planta es contribuir a la transformación de las instalaciones que están localizadas en Mercalaspalmas en un inmueble más sostenible al disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera, así como su dependencia de otras fuentes de energía no renovables, pudiendo, además, generar un retorno empresarial por la venta o compensación del excedente de la energía que se produzca.

La ejecución de este proyecto del Cabildo cuenta con una subvención de 336.366,60 euros para el fomento de la autosuficiencia de las administraciones públicas, con un importe de subvención que asciende a la cantidad de 336.366,60 euros.

El plazo para presentar ofertas al concurso acaba el 2 de septiembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La covid repunta en Canarias y dispara la venta de test: «Es un error creer que ya no hay riesgo»
  2. 2 El diputado Yoné Caraballo responde a la polémica por su vídeo de vacaciones
  3. 3 Una colisión cerca de Agüimes deja 4 heridos leves y daños materiales
  4. 4 Cambios en las notas de corte de la ULPGC: Medicina destrona a un doble grado y Biotecnología se estrena a lo grande
  5. 5 Urbanismo tumba las 548 alegaciones de Las Torres
  6. 6 El Ayuntamiento retira su apoyo al 30º Masdanza en plena investigación de Anticorrupción
  7. 7 Acción contra las ratas en La Paterna: comienza la retirada de gallos y gallinas
  8. 8 El jefe comercial del Puerto de Las Palmas, Guillermo Quintana, deja el puesto tras solo nueve meses
  9. 9 Multa a un pasajero que obligó a desviar un vuelo destino a Lanzarote por fumar, ir borracho e insultar a pasajeros
  10. 10 La viñeta de Morgan de este viernes 15 de agosto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Cabildo grancanario dotará de una planta solar a Mataderos Insulares

El Cabildo grancanario dotará de una planta solar a Mataderos Insulares