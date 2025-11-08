El Cabildo de Gran Canaria inició el último trimestre con 694 millones en los bancos Caixabank y Santander son las entidades en las que guarda más capital | El organismo autónomo con más saldo es Valora Gestión Tributaria

El Cabildo de Gran Canaria inició el cuarto trimestre de este año con un saldo bancario en cuentas corrientes de poco más de 694,09 millones de euros, de los que 623,78 millones corresponden a la corporación insular y el resto a sus organismos autónomos y otras entidades dependientes. Ese saldo global equivale al 70,40% del importe del presupuesto inicial de gastos del Cabildo para 2025, que ascendía a 980,80 millones.

El saldo bancario del Cabildo y sus entidades al cierre del mes de agosto no es el más alto que ha tenido a lo largo de los últimos años. Doce meses antes, por ejemplo, ese importe era de 724,80 millones, pero evidencia la tendencia alcista de ese indicador experimentada a lo largo de los últimos años.

Así, a finales del año 2022 ese saldo bancario se situaba en torno a 502 millones, en febrero de 2019 era de unos 537 millones, en diciembre de 2017 rondaba los 109 millones y en junio del año 2015 estaba en unos 165 millones. El importe sube en los primeros meses de cada año y suele ir descendiendo a medida que se acerca el final de cada ejercicio.

La entidad financiera en la que más dinero guardaba el Cabildo al cierre del pasado mes de agosto era Caixabank, donde tenía 217,61 millones, por delante de Santander, banco en el que mantenía 216,12 millones. Muy por detrás aparecen BBVA, con 99,52 millones; Banco Sabadell, con 68,94 millones; y Cajamar, con 15,48 millones.

El sexto banco en el que el Cabildo atesora más capital es de la llamada banca ética, Triodos Bank, donde a 31 de agosto pasado mantenía poco menos de 4 millones.

A continuación aparece la Caja de Arquitectos, una entidad financiera que surgió para atender las necesidades específicas de arquitectos y otros profesionales, en la que tenía casi 1,04 millones.

Cierran la decena de bancos en los que el Cabildo tenía guardado su dinero Caja Siete, con unos 976.000 euros, Fiare Banca Ética, con unos 103.000 euros, y Bankinter, con apenas 5.000 euros.

Saldo de los organismos autónomos

El organismo autónomo del Cabildo con más capital en cuentas corrientes al cierre del pasado mes de agosto era, con mucha diferencia, Valora Gestión Tributaria, que mantenía 39,70 millones en dos entidades financieras, Caixabank y BBVA, sobre todo en la primera.

Le seguían el Consejo Insular de Aguas, que sumaba 10,15 millones, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, con 9,19 millones, y el Instituto Insular de Deportes, que atesoraba 7,17 millones en los bancos.

Las dos últimas entidades guardaban todo su dinero en una única entidad financiera, Caixabank, mientras que la primera lo tenía repartido en dos, esa y Cajamar.

También conservaban todo su saldo bancario en Caixabank el Patronato de Turismo, casi 2,80 millones, y el Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac), que tenía algo más de 1,29 millones.

Para el PP es «incapacidad·

Para el portavoz del PP en el Cabildo, Miguel Jorge, «el excesivo saldo bancario demuestra la incapacidad del Gobierno insular de ejecutar los fondos de cada año». Aunque una parte sea gasto plurianual comprometido, «la mayoria son fondos de libre disposición que acaban convertidos en remanentes y dedicados a otros asuntos».

Esa es, afirma, «la tónica general de los gobiernos de Antonio Morales y mientras tanto los ciudadanos viven asfixiados a impuestos».