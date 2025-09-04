El Cabildo de Gran Canaria externaliza la gestión de dos de sus becas Una entidad colaboradora tramitará las ayudas para cursos de grado, postgrado y artísticos, y las de Erasmus de Ciclos Formativos, para agilizar la concesión y pago

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

La Consejería de Educación del Cabildo ha decidido delegar en una entidad colaboradora la gestión de sus becas que ofrece la corporación insular para estudios de grado, postgrado y artísticos, por un lado, y para complementar el programa Erasmus de Ciclos Formativos con la intención de «agilizar los trámites» y reducir la carga de trabajo de su escaso personal administrativo.

Así lo adelanta la titular del área, Olaia Morán, tras el acuerdo adoptado este jueves en este sentido por el Consejo de Gobierno Insular, para cuya materialización se iniciará próximamente la correspondiente licitación.

Morán confía en que el contrato con la entidad colaboradora se firme antes de la convocatoria de ambas becas para el actual curso académico, 2025-2026, previstas para el mes de febrero, en el caso de las ayudas para estudios de grado, postgrado y artísticos, y para finales de este año, en el de las becas Erasmus para Ciclos Formativos.

De ser así la gestión de ambas convocatorias pasará a manos de la entidad colaboradora, que se encargará tanto de la recepción tramitación de las solicitudes como del pago de las becas que sean concedidas.

La consejera de Educación confía en que esta medida permita adelantar el pago de estas becas. En el caso de las destinadas a estudios de grado, postgrado y artísticos suelen abonarse a partir de septiembre, con el curso becado ya acabado.

El resto de ayudas al estudio que ofrece la Consejería de Educación del Cabildo seguirán siendo gestionadas por su personal, caso de las becas Erasmus para estudios universitarios, las de inmersión lingüística y las del programa Sicue, aclara Morán.

La gestión indirecta de las dos becas citadas no entrañará cambios en sus requisitos, de modo que, por ejemplo, para optar a las de estudios de grado, postgrado y artísticos seguirá siendo imprescindible solicitar y no obtener las becas del Estado y del Gobierno de Canarias de esa misma modalidad.

Morán recuerda que el Cabildo destina cada curso un montante de 2,1 millones de euros a becas, de las que la mayor partida se dedica a los estudios de grado, postgrado y artísticos, para las que se han reservado esta vez 875.000 euros. Esas son también las más solicitadas. En la anterior convocatoria se recibieron más de 2.000 peticiones.

Para las próximas becas Erasmus de Ciclos Formativos se han previsto 125.000 euros.