El Cabildo de Gran Canaria devuelve 346 avales que datan de 1998 a 2016 Obras Públicas cancela 95 garantías constituidas con aval bancario y seguros de caución y 249 en metálico y traslada el acuerdo a las entidades depositarias

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 17 de agosto 2025, 23:05

La Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, que dirige Augusto Hidalgo, ha iniciado dos procedimientos de devolución de 346 garantías depositadas en las arcas insulares correspondientes a actuaciones hechas en la red insular de carreteras entre los años 1998 y 2016, es decir, hace ahora entre 27 y 9 años.

Por un lado ha cancelado 95 garantías constituidas mediante aval bancario y seguros de caución que suman casi medio millón de euros (495.089,47) y corresponden a depósitos que fueron realizados entre los años 1998 y 2016.

Por otro, acumula los expedientes de devolución de 249 garantías constituidas en metálico, entre el 16 de julio del año 2005 y el 31 de diciembre de 2014, para responder de la buena ejecución de obras hechas en la red insular de carreteras y su entorno, garantías que suman casi 400.000 euros (398.305,62).

El montante total de todas esas garantías se eleva así hasta los 893.395,09 euros.

Las dos resoluciones acumulan la devolución de esas garantías, las cancela y traslada el acuerdo a los interesados para que soliciten el reintegro de las cantidades que depositaron por la concesión de autorizaciones para obras y/o usos en las zonas de dominio público, servidumbre y afección de las carreteras.

Sin denuncias ni desperfectos

El acuerdo detalla que en la base de datos del Servicio de Obras Públicas no consta que durante el periodo de garantía previsto en cada expediente se haya formulado denuncia sobre las obras autorizadas, como tampoco que se hubiese notificado a ningún interesado la existencia de desperfecto en las carreteras afectadas ni que ninguno fuera requerido por ninguna administración para reparar daño alguno ni que ninguna administración lo haya hecho en caso de urgencia.

Asimismo, tampoco consta que se haya incoado a ningún interesado expediente de reclamación de daños con ocasión de esas actuaciones, ni de incautación de las garantías depositadas, habiendo estado las carreteras afectadas en uso continuo y seguro durante estos años sin problemas reportados al Cabildo.

Entre las entidades que han depositado las garantías mediante aval bancario y seguros de caución que ahora se van a devolver, cuyo importe oscila entre un mínimo de 300,51 y un máximo de 30.000 euros, figuran empresas como Endesa, DISA, Telefónica, Cementos Especiales de las Islas, Canaragua, Lopesan, Áridos Canarios, Inmobiliaria Urbis, Emalsa e Inmobiliaria Betancor, entre otras.

T ambién están en esa lista los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Guía, La Aldea de San Nicolás y Santa Brígida, organismos autónomos del propio Cabildo como el Consejo Insular de Aguas y entidades supramunicipales como la Mancomunidad del Norte.

Entre los depositantes de las garantías en metálico, con importes que oscilan entre 100 y 15.000 euros, hay varias inmobilidarias, decenas de particulares, empresas como Félix Santiago Melián, Hotelera Puerto Rico, Sociedad de Inversiones Maspalomas y entidades como la Comunidad de Regantes La Milagrosa y la Obra Social de Acogida y Desarrollo.

Actuaciones realizadas

Las actuaciones por las que fueron depositadas las garantías corresponden a actuaciones como conducciones de abastecimiento, saneamiento y depuración, reposición de tuberías y tendidos de líneas eléctricas, obras viarias, cerramiento de muros, construcción de edificaciones en zonas de dominio público o servidumbre, viales de acceso y construcción de viviendas, entre otras.

Las garantías depositadas en metálico no se pueden considerar abandonadas hasta que haya transcurrido un plazo de 20 años desde su constitución. A partir de entonces el órgano competente podrá declarar su incorporación al tesoro público.