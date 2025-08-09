Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El Cabildo de Gran Canaria cierra los senderos de la cumbre por el riesgo de incendios forestales

El área recreativa de Llanos de La Pez, entre las zonas precintadas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 9 de agosto 2025, 16:46

Las altas temperaturas que se están dando este sábado en toda la isla de Gran Canaria y la alerta máxima por incendios forestales han provocado que el Cabildo opte por cerrar provisionalmente el acceso a los senderos en la zona de Tejeda y alrededores, para así evitar cualquier tipo de imprevisto que requiera de una actuación urgente.

La zona recreativa de los Llanos de la Pez, habitualmente concurrida durante los fines de semana, también se encuentra clausurada por motivos de seguridad. El Cabildo de Gran Canaria recuerda a sus ciudadanos que puede consultar toda la información actualizada en esta página web.

