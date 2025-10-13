El Cabildo de Gran Canaria activa 'Educando en valores' La Consejería de Política Social y Accesibilidad organiza y financia esta iniciativa educativa que va a llegar a unos 10.500 alumnos a través de charlas de concienciación en las aulas

CANARIAS7 Telde Lunes, 13 de octubre 2025, 18:55 Comenta Compartir

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Política Social y Accesibilidad que dirige Isabel Mena, ha presentado este lunes el nuevo proyecto 'Educando en valores', en el CEIP Saulo Torón de Telde, que se va a desarrollar en 50 centros escolares de la isla para unos 10.500 alumnos.

Mena explicó que este proyecto «nace con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del respeto y la convivencia positiva en todos los ámbitos de la vida cotidiana y consiste en una serie de charlas en las que se explica de forma visual, apoyándose en diez infografías dinámicas, temas como la accesibilidad, la diversidad cultural, sexual, de género, religiosa, lingüística o de pensamiento con el objetivo de que los niños aprendan que las personas que conforman la sociedad son diferentes unas a otras y que todas son valiosas y únicas y aprendan a respetar la diversidad«.

Otro de los temas en los que se hace hincapié en las charlas es el uso responsable de las redes sociales, ya que los jóvenes se enfrentan a diario a situaciones de presión, exposición, ciberacoso o baja autoestima y las infografías les ofrecen claves prácticas para proteger la privacidad, cultivar la autoestima y promover un entorno digital más saludable y respetuoso. También se adentran en ámbitos clave de la vida cotidiana: la familia, la escuela, las relaciones personales, los espacios públicos.

En todos ellos, el respeto emerge como valor esencial para prevenir la violencia, resolver los conflictos con diálogo y construir vínculos afectivos sanos y duraderos.

Cada infografía está diseñada como una herramienta útil, visualmente atractiva y de fácil difusión, pensada para ser utilizada en centros escolares, asociaciones, espacios comunitarios o cualquier entorno educativo.

Las charlas serán impartidas por la coach formadora y fundadora de ConBuenRollo.com, Jessica Martín.