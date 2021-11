El Cabildo evita pronunciarse sobre la prórroga del uso industrial del puerto de Santa Águeda

Si no fuera porque el consejero de Hacienda, Pedro Justo (NC), votó a favor «por error», la moción defendida por Unidos por Gran Canaria-Coalición Canaria (UxGC-CC) para que el Cabildo se declare en contra de la prórroga de la concesión del puerto de Santa Águeda solicitada por la empresa Ceisa no hubiera tenido más apoyos en el pleno que los tres votos de la coalición.

El resto de grupos políticos encontró distintos motivos para rechazar la moción. NC lo hizo porque, según su portavoz, Carmelo Ramírez, «pronunciarnos en contra no es prudente» cuando el Gobierno regional, competente para resolver la solicitud, ha creado una comisión de trabajo para analizar y estudiar la propuesta. El PSOE, porque «es mejor hacer un análisis riguroso antes de emitir un pronunciamiento», dijo su portavoz, Miguel Ángel Pérez. Y Podemos porque «quitarte la concesión del uso del puerto no obliga al traslado de la cementera», comentó la portavoz, Conchi Monzón.

LAS CLAVES Comisión NC y PSOE citaron a la comisión de trabajo creada sobre la solicitud como señal de la complejidad de la resolución

Coalición CC votó en el Cabildo a favor de que la fábrica deje El Pajar y 4 horas antes votó en contra en el Consistorio sureño

Deportivo Ningún portavoz negó a Bravo de Laguna que el PIO propone darle uso turístico cuando caduque la concesión

También el resto de la oposición votó en contra. Por el PP, Marco Aurelio Pérez propuso que el Cabildo desarrolle antes la ordenación territorial de los puertos deportivos que está pendiente desde hace años, mientras que Ruymán Santana, por Cs, mantuvo que «no es un buen momento para destruir el escaso tejido industrial que tenemos».

Los portavoces de NC y PSOE subrayaron en su intervención que, horas antes del debate de la moción, el pleno del Consistorio de San Bartolomé de Tirajana había aprobado por unanimidad, con el apoyo de CC, un acuerdo a favor de la continuidad de la cementera en Santa Águeda.

Además, Carmelo Ramírez recordó la voluntad expresada por la empresa de continuar en El Pajar si la concesión portuaria no se renueva y Miguel Ángel Pérez que en el mandato anterior el Gobierno canario de CC concedió a Ceisa una prórroga de 30 años para explotar la cantera cercana.

Antes del debate se ausentó de la sesión, y no participó en la votación, el consejero de Turismo, Carlos Álamo (PSOE), por su anterior relación laboral con la empresa Ceisa.

Ninguno otro portavoz negó a Bravo de Laguna que el Plan Insular de Ordenación en vigor propone la incorporación del muelle a la red insular de puertos deportivos y turísticos «en el momento en el que se modifique su uso industrial, en todo caso cuando caduque la concesión existente», como tampoco que el Plan Territorial de Ordenación Turística prevé una nueva pieza en Santa Águeda con hasta 5.000 camas de alta calidad.

Según el portavoz de UxGC-CC, al votar en contra de pedir que no se conceda la prórroga para el uso industrial, el Gobierno insular «está yendo contra sus propios actos», lo que, a su juicio, crea inseguridad jurídica.

Unanimidad en el Sur

El pleno del Consistorio de San Bartolomé aprobó ayer por unanimidad apoyar la continuidad del uso industrial del puerto de San Águeda y la renovación de la concesión a Ceisa. La moción la presentó AV-PP, único partido en la oposición, pero durante el debate todos los grupos pactaron convertirla en institucional.

CC, que hasta ahora no se había pronunciado, votó a favor, aunque no sin debate interno. Este grupo del Gobierno cuatripartito pidió un receso mientras se leía la moción, y su portavoz, Alejandro Marichal, justo después de anunciar que su voto sería positivo, enumeró los peros del acuerdo con argumentos que parecían más propios para un no que para un sí. Y el edil de CC que vive en El Pajar, Alexis Moreno, no fue al pleno.

Marichal reprochó que no proponga un estudio sobre el impacto de la industria en la salud de los vecinos, o la revisión del canon, pues Ceisa, informó, solo paga al año 18.000 euros por el uso exclusivo del puerto. «Cualquier local de Playa del Inglés paga el triple», dijo. Además, recordó que en 2014 el Consistorio aprobó proponer el ámbito de la cementera como suelo urbano no consolidado.

camas es la máxima capacidad alojativa que puede alcanzar la pieza turística de Santa Águeda

u

u

u