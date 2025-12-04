El Cabildo estrena su belén y un villancico, 'Gran Canaria, Isla Navidad' La pieza, con letra de Luis Quintana y música de Belén Álvarez, fue interpretada en vivo este jueves por los Coros Infantil y Juvenil de la OFGC | El nacimiento de la fachada de la Casa Palacio, obra de Fernando Benítez, rinde homenaje en esta edición al papel de la madre en la cultura canaria

El Cabildo encendió este jueves las fiestas navideñas con la iluminación de su sede. Y también la hizo sonar con el estreno en vivo del villancico 'Gran Canaria, Isla Navidad', promovido por el Gobierno de la isla y que lleva el espíritu de estas fechas «desde la cumbre hasta el puerto» gracias a esta emotiva pieza musical, con letra de Luis Quintana y música de Belén Álvarez, repleta de referencias a la singularidad de la celebración de estas fechas en la isla.

'Gran Canaria, Isla Navidad' ha contado también con la participación en los estribillos para la versión de estudio, así como en el audiovisual, de los niños y niñas del coro del CEIP Mesa y López, con la dirección de Domingo Quintana Rivero. La noche de este jueves se escuchó en el Patio del Cabildo a través de las voces de los Coros Infantil y Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, en lo que ha supuesto su puesta de largo ante la sociedad insular.

De este modo, la capacidad de emocionar de la música se sumó al tradicional encendido navideño de la Casa-Palacio, que se completa con la decoración del Patio y el llamamiento del Cabildo a través de su presidente, Antonio Morales, para que la ciudadanía contribuya a la campaña solidaria de la Casa de Galicia con la entrega de juguetes nuevos y sin envolver hasta el próximo 18 de diciembre, preferentemente para los tramos de edad comprendidos entre los 0 y los 4 años y de los 8 a los 12.

El «barranco de Navidad» al que alude el villancico desembocó este jueves desde las 19.00 horas en el edificio de la calle Bravo Murillo de Las Palmas de Gran Canaria con un despliegue de luz, motivos navideños, turrones locales, castañas asadas, garrapiñada y churros con chocolate, porque la Navidad es una suerte de magia, pero también aroma y sabor. Y, sobre todo, encuentro, que es lo que se vivió en el seno del Cabildo.

«Quienes tenemos el honor y la enorme responsabilidad de trabajar por la mejora de las condiciones de vida de la población y el cuidado de nuestro territorio, debemos aprovechar el marco de la Navidad como espacio para reafirmar nuestro compromiso institucional y emocional con los grancanarios y grancanarias, en especial con quienes necesitan del soporte del conjunto de la sociedad insular», señaló el presidente insular, Antonio Morales.

Un belén dedicado a la figura de la madre en la cultura canaria

Además, el otro gran protagonista, un año más, es el Belén del Cabildo, visible a través de la cristalera de su fachada. «En su edición de 2025, este belén hace hincapié en la importancia de la Madre de Jesús, la virgen María, que nos sirve de hilo conductor para explicar y escenificar el papel tan importante que ha desempeñado y sigue desempeñando la figura de la madre en la cultura y el sentimiento de los canarios y canarias en todos los tiempos», explicó su autor, el reputado belenista Fernando Benítez.

«Son escenas cargadas de emoción y realismo, en las que observamos la entrega total y absoluta que tienen las madres desde que nacen los hijos hasta el inevitable momento en que se tienen que marchar. Son escenificaciones que nos llevan al pasado, con el sabor del costumbrismo que nos identifica como pueblo, y siempre como testigos mudos de lo que acontece, los paisajes grancanarios que nos han visto nacer, crecer y morir. Cumbres y medianas son escenificadas con una maquetación que se ha realizado exclusivamente para la ocasión al igual que un conjunto artístico de figuras que estrenan vestuario específico para esta temática a base de modelos de indumentaria de transición del siglo XIX al XX», agregó Benítez.