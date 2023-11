El Cabildo colaborará en la ampliación del centro de Adepsi en la capital grancanaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha comprometido este viernes la implicación del Gobierno insular en la financiación del proyecto de ampliación del centro que tiene en la capital grancanaria Adepsi, una organización sin ánimo de lucro, que trabaja para favorecer la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, en edad adulta, una vez acabada su etapa educativa. Un proyecto que, como ha precisado el primer mandatario de la Isla, precisa cerca de 12 millones de euros de inversión y en el que «las administraciones públicas nos tenemos que implicar y nosotros lo vamos a hacer».

Antonio Morales ha hecho estas manifestaciones durante la visita institucional que ha realizado a la sede de esta asociación, declarada de Utilidad Pública, en compañía de María Eugenia Palmás Urtaza, la presidenta y socia fundadora de esta entidad, que el presidente insular ha calificado como «una referencia» y «una asociación clave para atender la dependencia y la discapacidad», y con la que el Cabildo tiene concertadas alrededor de 200 plazas, a través de Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS).

Para materializar esa colaboración, Antonio Morales ha argumentado que caben distintas posibilidades. «Una de ellas es modificar los fondos europeos 'Next Generation', para que se puedan incluir propuestas de estas características», ha puntualizado. «En cualquier caso, está muy claro que son las instituciones públicas, en este caso, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, las que tenemos que afrontar el reto de financiar un proyecto de este tipo y el Cabildo está dispuesto a hacerlo. Si se abre la vía de los fondos 'Next Generation' será lo más fácil, pero, si no, es evidente que este centro necesita una ampliación y que las administraciones públicas tenemos que implicarnos».

Visita del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, a la sede de Adepsi en la capital grancanaria. C7

Más espacio y más recursos humanos

Por su parte, María Eugenia Palmás ha señalado que, tras 41 años de vida de la asociación y 22 años trabajando en su actual sede de Las Palmas de Gran Canaria, el edificio se ha quedado pequeño y necesita tanto una ampliación como una mayor dotación de recursos humanos, para propiciar que las personas que son atendidas en el mismo puedan integrarse más y mejor en la sociedad.

«Siempre hemos apostado por la integración social y laboral de las personas con discapacidad y no hemos cambiado nuestro objetivo, pero necesitamos más personal y más espacio, porque ahora también estamos impartiendo Formación Profesional», ha asegurado la presidenta de Adepsi. «Los recursos siempre son pocos y, en estos momentos, estamos atendiendo todas las discapacidades».

Ha explicado, asimismo, que el proyecto de ampliación con el que trabaja la asociación contempla reconvertir el edificio que les alberga en un inmueble de cuatro plantas, de las que una sería para las labores de formación e inserción; otra, para centros de día; una tercera, para las tareas ocupacionales, y una cuarta, para acciones formativas más específicas y para los espacios destinados a la administración y a los equipos humanos.

Palmás ha detallado que, en la actualidad, Adepsi atiende a unas 700 personas al año, de las que, en 2022, insertaron laboralmente en distintas empresas a más de un centenar. «Con esto, les conseguimos un puesto de trabajo y, al mismo tiempo, mentalizamos y concienciamos a la sociedad de que estas personas pueden trabajar», ha finalizado.

Convenios de cooperación con el IAS

La organización Adepsi ofrece, entre otros, Servicio ocupacional, Centro de estancia diurna, Hogar funcional, Vivienda tutelada, Servicio de atención familiar, Servicio de promoción y autonomía personal, Atención especializada en la conducta, Servicio de ocio, Asistencia personal y Programas de formación, empleo y ocupación.

En el desempeño de esas tareas, la entidad cuenta con la colaboración del IAS, con el que ha suscrito varios convenios, como el que impulsó la prestación de servicios a personas en situación de dependencia, en el período 2018-2021, al que se han ido sumando distintas adendas en los años siguientes, que han implicado incrementar el precio plaza/día en los sectores de mayores, discapacidad intelectual y salud mental, así como incorporar más recursos.

Además, ambas entidades también mantienen en estos momentos un convenio de colaboración, para la realización de prácticas no laborales de alumnos y alumnas, firmado en noviembre de 2019 y con una vigencia de cuatro años.