El Cabildo abre el periodo de información pública para la circunvalación al casco de Agaete La ciudadanía dispone de 20 días hábiles para presentar alegaciones al trazado del proyecto que busca mejorar la accesibilidad al municipio del noroeste

El Cabildo, a través de la Consejería de Obras Públicas que dirige Augusto Hidalgo, ha abierto un periodo de información pública para que los ciudadanos puedan presentar sus alegaciones en cuanto al trazado del proyecto de la circunvalación al casco de Agaete. «El objetivo es que los ciudadanos puedan ver qué terrenos se tratarán de expropiar para hacer la obra», asegura Hidalgo, y añade que «los dueños de los terrenos podrán ver si sus parcelas se verán afectadas».

Este proyecto fue realizado en el año 2022, cuando el Cabildo llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Agaete en el que se establecía que era el órgano municipal el encargado de comprar los terrenos a los diferentes dueños para, posteriormente, comenzar con las obras. «El proceso para expropiar los diferentes terrenos se ha alargado bastante desde que elaboramos el proyecto», indica el consejero del Cabildo.

Tal es el retraso en el proceso de expropiación que el convenio firmado en el año 2022 entre ambas instituciones concluirá el próximo año, aunque Hidalgo señala que «tendremos que establecer una prórroga en caso de que no se concluyan las expropiaciones para ese entonces, aunque es lo más normal». Además, indica que el Consistorio en la última reunión que tuvieron sobre el proyecto hace pocas semanas les trasladó al órgano insular que «van a muy buen ritmo, que están en la última fase y que las expropiaciones a los propietarios únicos están ya casi finalizadas», manifiesta el consejero.

Respecto a los principales cambios que se establecerán cuando el Cabildo decida sacar el proyecto a concurso de licitación, Hidalgo expone que «lo único que actualizaremos será el presupuesto, ya que desde el año 2022 los costes han aumentado. Pero eso lo haremos cuando esté cerca el inicio del proceso de licitación de la obra». Actualmente el presupuesto que figura en el proyecto es de 3,7 millones de euros.

Dentro del acuerdo entre el Ayuntamiento de Agaete y del Cabildo, el Consistorio se encargará de financiar las expropiaciones, mientras que el órgano insular costeará la obra. «El resto del proyecto se mantendrá tal y como está, ya que en su momento se valoró esas condiciones con los técnicos», puntualiza. El plazo de ejecución para esta intervención es de doce meses.

El proyecto para construir la circunvalación estipula una longitud del trazado de 1.641 metros, incluyendo 1,2 kilómetros nuevos con dos carriles, uno sentido norte y otro sentido sur, más los andenes, cunetas y el ensanchamiento de 431 metros de la actual carretera GC-231, la vía de entrada al casco urbano de Agaete desde la GC-2. Esto permitirá que también se gane un carril en cada sentido.

En el momento en el que se firmó el convenio entre ambas instituciones, la actual alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, cifró entre 1,5 y 2 millones de euros el coste de hacerse con el suelo para poder llevar a cabo el proyecto. «A veces los pequeños propietarios son los más reacios a vender sus terrenos, lo que ralentiza el proceso», señala Hidalgo.

El consejero de Obras Públicas no fija una fecha para licitar la obra, puesto que «todo depende de lo que se extiendan las expropiaciones, ya que necesitamos que haya una garantía de continuidad en la vía, aunque no estén todas expropiadas en el momento que se de comienzo con los trabajos, pero sí que no queremos estar parando cuando empecemos con las obras por problemas con las expropiaciones», relata Hidalgo.

El trazado nuevo comienza en la conexión con la vía GC-293, por la zona del Centro de Salud de Agaete, y llegará hasta el punto kilométrico 1,200, bordeando el casco urbano por el sur.

