Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de Ingenio Solidario en 2024. Canarias7

El Burrero acoge el 30 y 31 de agosto la novena edición del evento Ingenio Solidario

El sábado habrá una caminata y el domingo contará con stands, música y actividades

Cristina González Oliva

Cristina González Oliva

Ingenio

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:33

La playa de El Burrero acoge los días 30 y 31 de agosto la novena edición del evento Ingenio Solidario. La iniciativa comienza el sábado con una caminata que partirá desde las 7.45 horas desde el Museo de Piedra. Es necesario inscribirse previamente en la web https://www.cdsci.es/insingsol2025/. Las plazas son limitadas y el precio es de 10 euros.

La mayor parte de los actos se concentran el domingo con la apertura de stands informativos, solidarios, ludo park infantil y punto móvil de donación de sangre desde las 10.00 horas. Participarán numerosas asociaciones, ONGs y colectivos. Una hora más tarde está prevista la charla 'La vivienda en Canarias' con Cáritas y Derecho al Techo. Por otro lado, a las 12.00 será la actuación musical de Savia Nueva. Además, a las 13.00 habrá una paella solidaria, y a las 13.30 actuarán Los del Son.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sánchez y su esposa, de buceo en Lanzarote
  2. 2 Desembarcan en Arguineguín a los 248 migrantes que se encontraban a la deriva
  3. 3 Ofensiva total con Viera y Lukovic
  4. 4 La Feria de Ganado del Pino 2025 llena Osorio de tradición y vida rural
  5. 5 Dos muertos y una mujer en estado crítico tras un atropello en La Gomera
  6. 6 Un hombre fallece ahogado en Lanzarote
  7. 7 La asociación Santa María Goretti denuncia «la inacción de Parques y Jardines» en Piletas
  8. 8 Siete menores migrantes solicitantes de asilo llegan este domingo a la Península desde Canarias
  9. 9 El torneo benéfico de zanga para Sonia Tejera recauda 2.375 euros
  10. 10 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Jávea

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Burrero acoge el 30 y 31 de agosto la novena edición del evento Ingenio Solidario

El Burrero acoge el 30 y 31 de agosto la novena edición del evento Ingenio Solidario