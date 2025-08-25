El Burrero acoge el 30 y 31 de agosto la novena edición del evento Ingenio Solidario El sábado habrá una caminata y el domingo contará con stands, música y actividades

La playa de El Burrero acoge los días 30 y 31 de agosto la novena edición del evento Ingenio Solidario. La iniciativa comienza el sábado con una caminata que partirá desde las 7.45 horas desde el Museo de Piedra. Es necesario inscribirse previamente en la web https://www.cdsci.es/insingsol2025/. Las plazas son limitadas y el precio es de 10 euros.

La mayor parte de los actos se concentran el domingo con la apertura de stands informativos, solidarios, ludo park infantil y punto móvil de donación de sangre desde las 10.00 horas. Participarán numerosas asociaciones, ONGs y colectivos. Una hora más tarde está prevista la charla 'La vivienda en Canarias' con Cáritas y Derecho al Techo. Por otro lado, a las 12.00 será la actuación musical de Savia Nueva. Además, a las 13.00 habrá una paella solidaria, y a las 13.30 actuarán Los del Son.

