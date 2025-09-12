Buen Lugar, el sabor de Firgas que conquista el título al mejor gofio de Canarias El concurso Agrocanarias 2025, organizado por el Gobierno de Canarias a través del ICCA, reconoció a 18 producciones de once molinos del archipiélago en una edición con récord de participación

El gofio de millo de tueste medio de Molino de Gofio Buen Lugar SL, elaborado en Firgas, Gran Canaria bajo la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Gofio Canario, ha sido distinguido como el mejor de Canarias en el Concurso Agrocanarias 2025. El fallo del jurado, compuesto por un panel de catadores especializados, se dio a conocer este jueves, 11 de septiembre, en un acto celebrado en la sede del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), en Santa Cruz de Tenerife.

La empresa galardonada, fundada en 1958, mantiene desde hace décadas un compromiso con la molienda tradicional en piedra, transmitido de generación en generación por la familia Almeida, al tiempo que ha incorporado mejoras en sus procesos de producción.

En esta edición del certamen, organizada por el Gobierno de Canarias a través del ICCA en colaboración con el Cabildo de La Palma, participaron 41 muestras de once molinos del archipiélago. El panel de cata otorgó un total de 18 distinciones: doce medallas y seis premios especiales, tras dos jornadas de valoración mediante el sistema de cata ciega.

Entre los principales reconocimientos, destacó la mención especial al Mejor Gofio de Grano Local de Canarias 2025, concedida a la elaboración de garbanzo de La Molina José María Gil (Lanzarote), que también obtuvo una gran medalla de oro. El Molino Abuelo Pancho, en El Hierro, fue premiado con el título de Mejor Gofio Sin Sal de Canarias 2025. Asimismo, la distinción a la Mejor Imagen y Presentación 2025 recayó en el Molino San Pedro, en Gran Canaria.

El concurso incluyó también la votación de jurados populares. El premio al Mejor Gofio elegido por Nuestros Mayores 2025 fue para Gofio La Escalona de trigo (Tenerife), mientras que el Mejor Gofio elegido por el Panel Infantil 2025 correspondió a Gofio La Piña de trigo y millo (Gran Canaria).

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, destacó que el certamen impulsa «un producto que forma parte de nuestra historia y que es clave en la promoción de una alimentación saludable». Recordó, además, la iniciativa educativa El gofio, desayuno olímpico, que el Gobierno regional desarrolla en colegios con el atleta Mario Pestano como embajador, y que ya ha acercado este alimento a más de 1.500 escolares.

El gofio, tradición y proyección internacional

El gofio canario no solo es parte esencial de la gastronomía local, sino también un producto de exportación. Desde el establecimiento de la IGP, la producción ha crecido un 18,7% en la última década, alcanzando en 2024 los 6,74 millones de kilos, de los cuales 1,7 millones se destinaron a mercados exteriores.

Gran Canaria lidera la producción con 3,48 millones de kilos, seguida de Tenerife (2,5 millones) y La Palma (846.000 kilos). En el conjunto del archipiélago, el 58% del gofio producido es de millo, seguido por el de trigo (20%) y las mezclas de cereales (16%).

El fallo del concurso vuelve a poner en valor la calidad y la diversidad de un producto que, más allá de su importancia cultural e histórica, continúa consolidándose como un referente de la identidad alimentaria de Canarias y un símbolo de su proyección al mundo.

