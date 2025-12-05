La Villa de Moya enciende la Navidad El tradicional encendido navideño tendrá lugar este sábado, 6 de diciembre, a las 20.00 horas en el Pórtico de la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria

El pórtico de la Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria volverá a ser protagonista en el encendido.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:03 Compartir

La Navidad se ilumina en la Villa de Moya con el tradicional encendido navideño que marcará el comienzo de unos días mágicos para los que están previstos más de cincuenta actividades, actos y eventos en los diferentes barrios del municipio con el objetivo de descentralizar la oferta cultural y lúdica acercándola a todos y todas.

Una navidad que va desde la costa hasta la cumbre y que comienza con un espectáculo en el Pórtico de la Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria este sábado, 6 de diciembre, a partir de las 20.00 horas. Un espectáculo titulado Voces de Navidad que una vez más busca impresionar y que contará con la participación de Vocal 7. Un día para compartir en familia poniéndole mucho sabor, para ello, estará acompañado de la Navidad Gastronómica, un evento en el que citan diferentes establecimientos de Gran Canaria con lo mejor de la gastronomía de la isla para que todos los que se acerquen puedan degustar al simbólico precio de 3,50€ bebida y tapa.

«Es un día para disfrutar de la Villa de Moya. El encendido ya se ha vuelto una tradición en la que cada vez se congregan más personas que vienen a disfrutar del espectáculo y el ambiente familiar que tenemos en nuestro municipio, una vez más lo hemos acompañado de la 'Navidad Gastronómica' con el objetivo de que degusten los mejores sabores de nuestra tierra y disfruten de una tarde mágica e inolvidable en familia. Es una forma de ampliar la oferta gastronómica y dar a conocer a los diferentes establecimientos», resalta el alcalde, Raúl Afonso.

Ampliar En la calle León y Castillo estarán situadas las carpas de los diferentes establecimientos participantes en la «Navidad Gastronómica, Sabores de Gran Canaria» Ayuntamiento de Moya

La «Navidad Gastronómica, Sabores de Gran Canaria» contará con la participación de los siguientes establecimientos: Guachinche El Manicomio, el CIFP Felo Monzón Grau Bassas y el SayCheese by Néstor Pérez, además del Restaurante El Sibora que pondrá las bebidas. Este año, de forma novedosa, se podrá comprar la tapa y la bebida separada con un coste de 2 euros la tapa y 1,5 euros la bebida.

Las tapas que se podrán degustar serán las siguientes, en el caso del Guachinche El Manicomio ofrecerá la tapa llamada «Batara Salpicona», el CIFP Felo Monzón Grau Bassas pondrá a disposición de los comensales dos tapas que serán «Sándwich melosa de carne con chipotle y pan artesano de brioche» y un «durum canario», el toco dulce vendrá de la mano de SayCheese by Néstor Pérez, con una tarta de queso artesanal.

El encendido navideño se llevará a cabo este sábado, 6 de diciembre, a partir de las 20.00 horas

La «Navidad Gastronómica, Sabores de Gran Canaria'» ampliará la oferta gastronómica desde las 19.00 horas en la calle León y Castillo

Una oferta gastronómica con la que acercarse a diferentes sabores de Gran Canaria y con la que complementar la tarde en la Villa de Moya. Los actos continuarán el domingo, a partir de las 12.30 horas, con la inauguración del Belén Municipal en la Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria. Un belén que este año cambia su ubicación y sale de la Casa de la Cultura y que será realizado por Fernando Benítez.

Este será el inicio de unos días mágicos en la Villa de Moya. Un municipio que ha preparado una amplia oferta lúdica con el objetivo de llegar a todos los públicos y rincones desde su costa a su cumbre para que disfruten de la Navidad creando recuerdo y fortaleciendo sus raíces.