Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Clipper y Teror refuerzan su alianza en las Fiestas del Pino 2025

La marca canaria vuelve a estar presente en la celebración más importante de la Villa Mariana, consolidando su vínculo con la tradición y la devoción popular

Martes, 9 de septiembre 2025, 09:12

Desde hace años, la devoción de los grancanarios por su patrona y la pasión por el refresco más emblemático de Canarias han tejido una relación que se fortalece nuevamente durante la celebración de las Fiestas del Pino 2025.

Ahembo, empresa productora y distribuidora de Clipper en todo el archipiélago, vuelve a respaldar las tradicionales Fiestas del Pino, esperando a los miles de peregrino a su llegada a la Villa Mariana.

En un encuentro celebrado recientemente, Ida Vega, directora de Marketing, Trade Marketing y Comunicación de Ahembo, y José Agustín Arencibia, alcalde de Teror, coincidieron en destacar la satisfacción por la solidez de esta unión entre Clipper, el refresco de todos los canarios, y el municipio de Teror en sus fiestas más significativas.

«Para Ahembo, a través de su nuestra marca Clipper, es un orgullo formar parte de las fiestas más relevantes para Gran Canaria y sus habitantes y acompañar a la ciudadanía en sus tradiciones más queridas», señaló Ida Vega.

Durante las celebraciones, el icónico refresco estará presente en muchos de los actos de las fiestas, refrescando a los peregrinos quienes, tras venerar a la Virgen del Pino, completan su visita con el tradicional menú: bocadillo de chorizo de Teror acompañado de un Clipper bien frío.

Con este apoyo, Clipper no solo reafirma su compromiso con Teror, sino también con la cultura y las costumbres que forman parte de la identidad canaria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparece un hombre muerto en las puertas del Hospital Insular de Gran Canaria
  2. 2 Mata a su madre a cuchilladas en San Lorenzo
  3. 3

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  4. 4 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  5. 5 El sector de la distribución, expectante por el aumento del interés de la francesa Carrefour por Hiperdino
  6. 6 La ruina de Kaba: rescinde tras dos temporadas sin peso en el equipo
  7. 7 Nuevo pulso por el edificio de plaza de América: el Ayuntamiento mantiene las 468 viviendas pese a la petición de Guanarteme Se Mueve
  8. 8 Clavijo: «La condonación de la deuda nos deja con cara de bobo»
  9. 9 Pétalos y vítores de «¡Viva la Virgen del Pino!» para honrar a la patrona de los grancanarios
  10. 10 Detenidos tres jóvenes, uno de ellos menor, por un robo con violencia a un joven con discapacidad en Los Realejos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Clipper y Teror refuerzan su alianza en las Fiestas del Pino 2025

Clipper y Teror refuerzan su alianza en las Fiestas del Pino 2025