Un bote de vela latina navega hacia la reinserción en la prisión del Salto del Negro Dieciséis internos construyeron la embarcación en apenas tres meses gracias a un taller financiado por el Cabildo de Gran Canaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:41

«Estamos muy contentos. Pero sobre todo tenemos muchas ganas de verlo navegar», confesó emocionado Joseph Quintana, interno del Centro Penitenciario del Salto del Negro, mientras acariciaba la silueta de madera del bote de vela latina que él y quince compañeros levantaron en menos de tres meses. El proyecto, que une tradición marinera, formación y reinserción social, ha sido posible gracias a la financiación del Cabildo de Gran Canaria, según informó la corporación insular en un comunicado.

La iniciativa forma parte del programa de apoyo a la continuidad del oficio de carpintería de ribera y ha contado con la colaboración de la Federación de Vela Latina Canaria de Botes y del Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. «La colaboración del Cabildo con las prisiones de Salto del Negro y Juan Grande es muy estrecha», destacó el presidente insular, Antonio Morales, durante su visita al taller, acompañado por el consejero de Deportes, Aridany Romero, el director del centro penitenciario, Gabriel Jiménez, y la presidenta de la Federación, Carmen Zaragoza.

En el acto se entregaron diplomas a los 16 internos participantes. Morales recordó que el Cabildo destina desde 2023 una ayuda anual de 60.000 euros a la Federación de Vela Latina para garantizar la continuidad de este oficio. «Los grandes maestros de la carpintería de ribera han ido desapareciendo y existía el peligro real de que no hubiera hombres y mujeres capaces de construir los barcos necesarios para seguir compitiendo. Era necesario formar a personas para que no se pierda una tradición que forma parte de nuestras raíces y nuestra identidad», subrayó.

El director del centro penitenciario, Gabriel Jiménez, agradeció al Cabildo el respaldo a su «ideal de reinserción y rehabilitación social» y recordó la larga relación del Salto del Negro con la vela latina, presente en regatas durante más de dos décadas. «Y ahora estamos viendo un barco que va a llegar al océano», celebró.

Los internos no solo han adquirido destrezas en carpintería de ribera, sino que también han tejido vínculos con los maestros artesanos. «Hemos tenido buenos maestros y tenemos la promesa de seguir fuera con ellos», aseguró Joseph. Juan Manuel, otro de los participantes, descubrió por primera vez el trabajo con la madera: «A medida que iba avanzando el taller nos gustaba más. Yo le prometí a Nano que espero pronto estar echándole una mano en la vela». Nano Santana, carpintero de ribera de toda la vida, fue uno de los guías fundamentales del proceso: «Espero que de aquí salgan unos cuantos, no uno ni dos. Yo estoy siempre comprometido para que no se pierda este oficio».

El Cabildo de Gran Canaria insiste en que este tipo de programas no solo rescatan oficios tradicionales como la carpintería de ribera o la fabricación de timples, sino que abren nuevas oportunidades de vida a quienes se forman en ellos. En el caso del Salto del Negro, un pequeño bote de vela latina se ha convertido en símbolo de futuro, esperanza y libertad.