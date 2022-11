Bomberos del Consorcio de Gran Canaria desmienten que acudieran a La Palma a cambio de retribución

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) instará mediante escrito a los grupos políticos del Cabildo de Gran Canaria a investigar las afirmaciones del Consorcio de Emergencias donde indica que se han abonado cantidades por parte de esta entidad a sus bomberos por la actuación en la erupción del volcán de La Palma.

El sindicato considera que la investigación es necesaria en cuanto se observa una manifiesta contradicción entre el anuncio realizado por el Consorcio de Emergencias y el comunicado del Gobierno de Canarias de fecha 28 de septiembre de 2022, en el que anuncia que destinará al Consorcio una partida de 297.379 euros por la intervención de este cuerpo en el volcán de La Palma y tomando en cuenta que l os Bomberos fueron absolutamente voluntarios dado que el Consorcio de emergencias desde el año 2014 no reconoce el abono de retribuciones por trabajos realizados fuera de Gran Canaria y a pesar de que son actuaciones muy recurrentes en catástrofes como estas o los incendios forestales.

Por tanto, FSC-CCOO entiende que la cifra que abona el Consorcio de emergencias no corresponde a un reconocimiento con sus bomberos ni el abono de horas extras, sino al adelanto de estas cantidades del Gobierno de Canarias, el cual abona a los consorcios cantidades como estas por el apoyo y colaboración de los consorcios de bomberos en emergencias de este calado.

Asimismo, conviene mencionar que solo se han ingresado 235.000 euros por parte del Consorcio a los bomberos, quedando pendientes 62.379 euros que no han sido abonados por esta actuación. Si se confirma las sospechas de este sindicato, no hay ningún abono de horas extras tal y como indica el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, sino, en todo caso, un dinero que se abona por estar en otra isla realizando labores en una catástrofe como esta por parte de personal que asiste de manera voluntaria.

Si esto es como parece evidente, entiende el sindicato, se estaría en presencia de una nueva estrategia propagandística del Cabildo de Gran Canaria con el trabajo de los bomberos y una nueva tomadura de pelo a la opinión pública con la cual incluso se intenta confundir a la ciudadanía con el abono de las horas extras y lo que cobra un bombero funcionario.

Horas extras denunciadas

Lo más grave, señala el sindicato, es que el Consorcio de Emergencias puede estar manipulando un dinero que corresponde a los bomberos por los servicios prestados y lo hace, además, con un abono totalmente irregular del pago de las horas extraordinarias. Así, según los datos facilitados por el propio Consorcio en su nota, se han abonado 235.000 euros por 13.500 horas realizadas, lo que arroja la cifra de 17,40 euros la hora trabajada, cantidad muy alejada de la media que debe abonarse por estos servicios que oscila los 45€

FSC-CCOO recuerda que el valor de la hora extra ha sido ya llevado ante los órganos judiciales, por entender que la cuantía no se ajusta a lo que establece la ley. A través de un criterio unilateral establecido por el gerente del Consorcio en 2018, se está aplicando un cálculo de la hora hasta tres veces inferior al que se establece para un funcionario de esta categoría que debe cobrar a razón de materias como son peligrosidad, penosidad, turnicidad, etc. y que conforme a la fórmula aplicada el Cabildo y consorcio de emergencias no lo reconocen.

El hecho de que las horas extraordinarias se abonen debidamente y conforme a la legalidad garantiza que la administración pública contrate nuevos bomberos, dado que un coste a la baja solo conlleva que los servicios de bomberos se mantengan a base de horas extras, con la precariedad que esto genera y CCOO está absolutamente en contra de las horas extras para sustituir la falta de personal.

Por otro lado, FSC-CCOO recuerda que los bomberos del Consorcio asistieron a la emergencia de La Palma con la colaboración de los bomberos de San Bartolomé de Tirajana, por lo que aún queda por aclarar si las cifras que abona el Gobierno de Canarias deben ser compartidas con estos compañeros, que también actuaron codo a codo en la emergencia.

A juicio del sindicato, el mejor reconocimiento que se puede dar a los bomberos que actuaron en La Palma es la firma de un acuerdo que reconozca la ampliación de sus derechos laborales por parte del Cabildo recordando además que desde 2012 cabildo de Gran Canaria y Consorcio está imponiendo condiciones laborales.

FSC-CCOO señala que este nuevo incidente con las horas extraordinarias no es más que o tro capítulo de la falta de negociación para la firma de un acuerdo de condiciones laborales para los funcionarios y funcionarias del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, a los cuales se nos debe aplicar el acuerdo marco del Cabildo como así establecen las leyes que rigen a los bomberos.

Por tanto, la consecuencia es la imposición sistemática de criterios laborales sin negociación alguna y, por supuesto, la falta de personal estructural que está significando no convocar oposiciones antes de final de 2022.

En este sentido, si el cabildo persiste en no aplicar las condiciones laborales de los funcionarios del Cabildo y, por tanto, mantenerse en la imposición unilateral de criterios para regular las condiciones laborales de bomberas y bomberos, en las próximas semanas FSC-CCOO convocará una asamblea para acordar la paralización de todas las horas extraordinarias para sustituir la falta de personal a partir del 1 de diciembre de 2022, dado que solo se está usando para paliar la falta de personal a través de una fórmula que debe ser coyuntural, pero que se ha convertido en un mal endémico con el consiguiente envejecimiento de la plantilla y un déficit de personal entorno al 35% del total.